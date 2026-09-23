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No puso a Messi: las estrellas del deporte con quien Kylian Mbappé quiere cenar

Mbappé y Messi son dos de los máximos candidatos a quedarse con el Balón de Oro 2026

No puso a Messi: las estrellas del deporte con quien Kylian Mbappé quiere cenar

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Con la pelea por el Balón de Oro con Lionel Messi como favorito, el conflicto de egos parece estar al rojo vivo entre los mejores jugadores del mundo. En ese contexto, algunas declaraciones de Kylian Mbappé generan curiosidad por las personas que admiran fuera de las canchas y con quienes compartirían un momento especial.

Así como Mbappé ha dejado grandes frases reflexivas, ahora puso a las dos figuras del deporte con quién cenaría y no está Leo Messi. El delantero francés eligió a Cristiano Ronaldo, uno de sus grandes referentes, y a Michael Jordan, una de las leyendas más importantes de la historia del baloncesto.

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Kylian Mbappé cenaría con estas dos personas

Al ser consultado por su cena soñada, Kylian Mbappé no dudó en mencionar a CR7. El delantero del Real Madrid explicó: “Mi cena soñada? Cristiano Ronaldo, mi ídolo que ahora considero como un amigo”. La relación entre ambos también aparece en otras declaraciones del francés.

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La segunda elección fue MJ. Mbappé destacó la influencia de la exestrella de la NBA y señaló: “Michael Jordan, es una inspiración, me encantaría hablar con él de nuevo sobre su carrera”.

Lo que dijo Mbappé de Cristiano Ronaldo

Mbappé también habló sobre la posibilidad de jugar al máximo nivel hasta los 41 años, como Ronaldo. “¡Francia nunca me dejaría jugar hasta los 41!”, dijo entre risas. Sin embargo, reconoció el ejemplo del portugués: “Pero Cristiano demuestra que si estás en buena forma física y mental, puedes jugar a este alto nivel durante mucho tiempo”.

El francés también se refirió al Balón de Oro mientras señalaba fotografías de Ronaldo: “Tal vez mi foto estará aquí pronto, ¿quién sabe?”. Luego agregó: “¡Es hora! Tal vez este año sea un buen año para eso…”.

Messi, Neymar y Mbappe

Compañerismo y la rivalidad espectacular entre Mbappé y Messi

La historia entre Messi y Mbappé también tuvo una etapa de compañerismo en el Paris Saint-Germain. Entre 2021 y 2023 compartieron 67 partidos y participaron en una sociedad ofensiva destacada, con asistencias mutuas.

La rivalidad alcanzó otro nivel en la final del Mundial de Qatar 2022, cuando Argentina venció a Francia por penales. Messi marcó dos goles y Mbappé hizo un triplete. En el Mundial 2026, el francés terminó como máximo goleador y Messi ocupó el segundo lugar.

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