Estos son los 3 PARTIDOS que no te puedes perder de la Jornada 1 del Apertura 2026

Estamos a unos días para que se lleve a cabo el inicio del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Por tal motivo, no está de más conocer cuáles son los tres partidos que no te puedes perder de la Jornada 1. ¿Qué escuadras se encuentran y a qué hora?

cruz azul

Lo primero a tener en cuenta es que la Jornada 1 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX comenzará el jueves 16 de julio para terminar el sábado 18 del mismo mes, esto considerando que el domingo 19 está programada la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Cuáles son los 3 partidos más importantes de la Jornada 1 del Apertura 2026?

Atlético de San Luis vs Cruz Azul : El campeón del futbol mexicano debutará en la Jornada 1 del Apertura 2026 cuando visite el Alfonso Lastras para medirse al San Luis, en duelo a llevarse a cabo el viernes 17 de julio en punto de las 19:00 horas.

: El campeón del futbol mexicano debutará en la cuando visite el Alfonso Lastras para medirse al San Luis, en duelo a llevarse a cabo el viernes 17 de julio en punto de las 19:00 horas. Pumas vs Pachuca: Se trata de un partido que se observó en la semifinal del torneo pasado y que traerá consigo el regreso de Esteban Solari al Olímpico Universitario midiéndose a su último equipo. Este duelo está programado para el sábado a las 5 de la tarde.

Gracias a todos los Azules que estuvieron ayer en el estadio. 🚂



Impresionante ambiente 😍💙 pic.twitter.com/ha0DbIT58M — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 12, 2026

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Chivas vs Toluca: Los Diablos Rojos buscarán un nuevo título de Liga BBVA MX de la mano del Turco Mohamed; sin embargo, su debut en el torneo Apertura 2026 no será nada sencillo considerando que visitará Jalisco para enfrentarse al Guadalajara el 18 de julio a las 19:07 horas.

¿Cuándo y contra quién debutará Tigres en el Apertura 2026?

Tigres, una de las escuadras favoritas a conquistar el título en el Apertura 2026, debutará en la Jornada 1 nada más y nada menos que viajando a la frontera del país para enfrentar a los Xolos de Tijuana, en duelo que se llevará a cabo el jueves 16 de julio en punto de las 21:00 horas.