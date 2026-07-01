3 jugadores de Pachuca que interesaron al América tras la llegada de Guillermo Almada

El Club América ha tenido un periodo de adaptación realmente interesante desde la llegada de Guillermo Almada, quien vino a Coapa en sustitución de André Jardine con el objetivo claro de llevar a la institución azulcrema a lo más alto del futbol mexicano después de un año complicado.

Colectivamente, al América no le alcanza

Como sabes, Guillermo Almada dejó huella en la Liga BBVA MX en equipos como Santos y Pachuca, por lo que espera sumar un nuevo título en su carrera con el Club América. Ahora bien, luce interesante conocer qué jugadores de los Tuzos, en su momento, interesaron al cuadro capitalino.

¿Qué jugadores de Pachuca interesaron al América?

Alan Bautista : El periodista Hugo Yáñez menciona que la directiva del América tiene en mente fichar al mediocampista ofensivo de cara a la siguiente temporada, esto considerando que tiene el visto bueno de Guillermo Almada para el siguiente torneo Apertura 2026.

: El periodista Hugo Yáñez menciona que la directiva del tiene en mente fichar al mediocampista ofensivo de cara a la siguiente temporada, esto considerando que tiene el visto bueno de Guillermo Almada para el siguiente torneo Elías Montiel: El jugador, que también tiene mercado en Europa, llegó a ser del interés del América a la llegada de Guillermo Almada. No obstante, el elevado precio que tiene para el futbol mexicano impedirán su posible arribo a Coapa en este mercado de fichajes.

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Pedro Pedraza: Este elemento también llegó a ser del interés del Club América considerando que tuvo un buen paso por Pachuca cuando era dirigido por Guillermo Almada; sin embargo, al final este terminó siendo refuerzo de los Rayos del Necaxa.

¿Qué jugadores podrían salir del Club América?

Se sabe que existen jugadores que podrían salir del Club América luego de no ser del agrado del propio Guillermo Almada. Entre estos destacan nombres como Rodrigo Dourado y Vinícius Lima, quienes han comenzado a buscar nuevas oportunidades en la Liga BBVA MX.