3 jugadores a seguir en el América de Guillermo Almada; ¿serán las estrellas del club?

El torneo Apertura 2026 finalmente ha comenzado y, con ello, la oportunidad para que el Club América recupere la jerarquía que perdió en el último año de la mano de Guillermo Almada, entrenador sudamericano que vuelve a la Liga BBVA MX después del paso que tuvo por España.

Colectivamente, al América no le alcanza

El objetivo del Club América en este torneo, una vez iniciado ante Querétaro, es volver a las instancias finales y luchar por el título número 17 en su historia. Para ello, es preciso prestar atención a tres jugadores que podrían volverse el bastión principal en esta nueva travesía con Almada.

¿Qué jugadores del América hay que seguir en este Apertura 2026?

Israel Reyes: Mientras se confirma su salida -o no- rumbo a Europa, la realidad es que Israel Reyes es considerado uno de los mejores jugadores defensivos de la Liga BBVA MX, hecho que deberá demostrar en este nuevo América de la mano de su entrenador.

Mientras se confirma su salida -o no- rumbo a Europa, la realidad es que Israel Reyes es considerado uno de los mejores jugadores defensivos de la Liga BBVA MX, hecho que deberá demostrar en este nuevo de la mano de su entrenador. Raphael Veiga: Con 31 años de edad, y luego de decepcionar en el torneo anterior, el mediocampista ofensivo brasileño entiende que debe ganarse la confianza de Guillermo Almada para que recupere la sonrisa en el campo, por lo que, si tiene todo a su favor, podría ser diferencial en México.

Unidos por un mismo objetivo: ganar. 👊🦅🔥 pic.twitter.com/g6VlOhctse — Club América (@ClubAmerica) July 22, 2026

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Henry Martín: Con 33 años de edad, y luego de haber superado sus lesiones, se espera que Henry sea el centro delantero titular en esta etapa con Guillermo Almada. Si el mexicano recupera el nivel que mostró hace unos años, podría ser un elemento a destacar en el campo.

¿Cuándo es el próximo juego del América en el Apertura 2026?

Luego de lo vivido el fin de semana pasado en La Corregidora ante el Querétaro, el Club América volverá a la capital del país para disputar la fecha 2 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Aquí, la escuadra azulcrema enfrentará al Atlante de visitante en el Estadio Banorte, todo esto el viernes a las 8 de la noche.