3 jugadores que podrían tener su última oportunidad con el América en el Apertura 2026

El Club América es una de las instituciones que más presión tiene de cara al torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX luego del terrible año que tuvo, mismo en donde no estuvo cerca de lograr el título después de un tricampeonato histórico que lo elevó a las nubes.

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Tal situación ha hecho que Guillermo Almada, hoy entrenador del conjunto azulcrema, comience a analizar qué tipo de jugadores quiere para la siguiente temporada. Por tal motivo, es preciso que conozcas los futbolistas que, posiblemente, tendrán su última oportunidad en el América.

¿Qué jugadores podrían tener su última oportunidad en el América?

Ramón Juárez : El central mexicano nunca se consolidó como un habitual en el esquema de André Jardine, por lo que entiende que este podría ser su último torneo si es que no aumenta su nivel como jugador del América de la mano de Guillermo Almada.

: El central mexicano nunca se consolidó como un habitual en el esquema de André Jardine, por lo que entiende que este podría ser su último torneo si es que no aumenta su nivel como jugador del de la mano de Guillermo Almada. Kevin Álvarez: Ya sea como lateral o como extremo por derecha, la realidad es que Kevin ha quedado mucho a deber desde su arribo al América procedente del Pachuca, nivel que podría recuperar de la mano de un entrenador que destaca por ser ofensivo.

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Erick Sánchez: El Chiquito Sánchez vino de más a menos en la temporada pasada y ha sido criticado por varios fanáticos en redes. Si el mexicano no destaca en el campo durante la campaña próxima, es probable que abandone el barco azulcrema al término de este 2026.

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Después del último año en donde quedó muy lejos del título de Liga BBVA MX, y con la llegada del uruguayo Guillermo Almada, la cúpula del América espera que el club vuelva a los planos estelares a través de un futbol ofensivo y vistoso tal y como ha caracterizado al entrenador charrúa a lo largo de su carrera.