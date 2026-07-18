Los 3 porteros más importantes en la historia de la Liga BBVA MX

El futbol mexicano se ha caracterizado, a lo largo de la historia, por tener guardametas de talla internacional que han logrado trascender las fronteras por su calidad bajo los tres postes, lo cual hace de la Liga BBVA MX una de nicho para esta posición en específico.

cruz azul

Hoy, es Raúl Rangel quien sobresale del resto por la participación que tuvo en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Y, partiendo desde ahí, luce interesante conocer quiénes han sido los tres porteros más importantes en la historia de la Liga BBVA MX gracias a su valor en el campo.

¿Qué porteros han destacado en la historia de la Liga BBVA MX?

Miguel Marín: Este guardameta es considerado el más importante en la historia de Cruz Azul y, a su vez, uno de los mejores de la Liga BBVA MX. Su espectacularidad bajo los tres postes, así como su liderazgo, hacen de este argentino el líder en este rubro.

Quiero mucho a Miguel Marín, sé todo lo que significó en Cruz Azul y todo lo que nos dio, pero lamentablemente a mí me tocó la época dorada de Nahuel Guzmán y vi todo lo que hizo en México.



Y sin problemas les puedo asegurar que Nahuel no es ni el dedo chiquito de lo que fue… pic.twitter.com/oroYcgs0rZ — Mateo (@MrAzul97) December 31, 2024

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Jorge Campos: Imposible no mencionar al Inmortal dentro de los mejores porteros en la historia de la Liga BBVA MX. Jorge no solo era un espectáculo en el campo, sino que también demostró sus virtudes bajo los tres postes con atajadas que eran consideradas imposibles.

Imposible no mencionar al Inmortal dentro de los mejores porteros en la historia de la Jorge no solo era un espectáculo en el campo, sino que también demostró sus virtudes bajo los tres postes con atajadas que eran consideradas imposibles. Nahuel Guzmán: Para muchos, el mejor portero extranjero en la historia de la Liga BBVA MX. El Patón ha sido fundamental en el crecimiento de Tigres en los últimos diez años; además, tiene un liderazgo que lo ha hecho sobresalir en el balompié mexicano en estos años.

¿Quién es el mejor portero de la Liga BBVA MX en la actualidad?

Si bien esta pregunta tiene evidentes tintes subjetivos, la realidad es que sí destacan algunos porteros sobre otros rumbo al inicio del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Entre ellos destacan Raúl Rangel de Chivas, Kevin Mier de Cruz Azul, Nahuel Guzmán de Tigres y Luis García de Toluca.