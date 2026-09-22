Los 3 récords que buscará Lionel Messi antes de retirarse del futbol definitivamente

Así como se confirmó que Lionel Messi tiene nuevo club en España, también se habla mucho acerca de sus logros en el tramo final de su carrera. El argentino continúa sumando marcas individuales y, pese a encontrarse en una etapa avanzada de su trayectoria, todavía tiene objetivos estadísticos que puede alcanzar.

Mientras que un campeón del mundo dijo que Messi merece el Balón de Oro, el astro rosarino sigue con posibilidades de lograr cosas importantes antes de retirarse del futbol definitivamente. Entre ellas aparecen tres registros relacionados con sus goles, los tiros libres y las asistencias.

Lionel Messi |REUTERS

Leo Messi, a 3 goles de ser líder en goles de tiro libre

Lionel Messi acaba de acercarse todavía más a uno de los récords históricos de los tiros libres. Después de su reciente anotación con Inter Miami, el argentino llegó a 75 goles de esta manera y quedó segundo en el listado histórico, detrás del brasileño Marcelinho Carioca, que tiene 78.

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Por lo tanto, Messi necesita solamente tres goles de tiro libre para igualar a Marcelinho y cuatro para convertirse en el futbolista con más tantos de este tipo, de acuerdo con las estadísticas utilizadas por El Gráfico y otros registros especializados.

Lionel Messi levantó la Campeones Cup 2026 al derrotar a Cruz Azul|Crédito: @InterMiamiCF / X

El camino de Lionel Messi a los 1000 goles

Otro de los grandes objetivos individuales de Messi es alcanzar los 1000 goles oficiales. Por el momento Leo llegó a 930 goles, y sigue aumentando esta cifra durante la temporada.

Tras su reciente gol ante San Diego FC, Messi llegó a los 930 goles en su carrera profesional, por lo que necesita 70 más para alcanzar una cifra que pocos futbolistas han tenido siquiera como objetivo.

🇦🇷🐐 Lionel Messi es el SEGUNDO FUTBOLISTA con más GOLES DE TIRO LIBRE en toda la historia del fútbol:



🇧🇷 1 - Marcelinho Carioca | 78

🇦🇷 2 - LIONEL MESSI | 75

🇧🇷 2 - Jair Rosa Pinto | 74

🇧🇷 4 - Roberto Dinamite | 73

🇧🇷 5 - Juninho Pernambucano | 72

🇧🇷 6 - Marcos Assunção | 68

🇷🇸… pic.twitter.com/8KVqd7s6Xo — JS (@juegosimple__) September 21, 2026

Lionel Messi y las asistencias

Las asistencias también forman parte de los registros que Messi continúa ampliando. Según MessiStats, el rosarino alcanzó las 424 asistencias después de su pase de gol a Casemiro en la Campeones Cup ante Cruz Azul.

Además, durante el Mundial 2026 consiguió otra marca histórica al convertirse en el máximo asistidor de la historia de las Copas del Mundo, con 10 pases de gol.

Así, Messi todavía tiene objetivos individuales por delante: acercarse al récord de tiros libres, continuar su camino hacia los 1000 goles y seguir aumentando una cifra de asistencias que ya lo ubica entre los grandes registros históricos.

