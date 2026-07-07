Estas son las 4 bajas que Chivas ha “confirmado” rumbo al Apertura 2026

Chivas es una de las escuadras que más se ha movido en este mercado de fichajes, pues han pasado varios días desde que el conjunto de Verde Valle confirmó las llegadas tanto de Kevin Castañeda como de Jordan Carrillo procedentes de Xolos y Pumas, respectivamente hablando.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Sin embargo, Chivas también ha confirmado que algunos jugadores ya no seguirán en el plantel de cara a la siguiente temporada en México, motivo por el cual en los próximos párrafos podrás conocer las cuatro bajas confirmadas del Guadalajara para el siguiente Apertura 2026.

¿Qué bajas tiene Chivas para el Apertura 2026?

Miguel Tapias: El defensor central ya no seguirá en Chivas luego de no haberse ganado la confianza del entrenador argentino Gabriel Milito, por lo que está en la búsqueda de un nuevo proyecto en México.

El defensor central ya no seguirá en luego de no haberse ganado la confianza del entrenador argentino Gabriel Milito, por lo que está en la búsqueda de un nuevo proyecto en México. Yael Padilla: El canterano del Guadalajara tuvo interesantes minutos en el último año, mismos que fueron suficientes para que los Xolos de Tijuana buscaran sus servicios luego de confirmarse que no seguiría en Verde Valle.

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Gilberto Sepúlveda: El Tiba nunca fue del agrado de Gabriel Milito luego de sus deficiencias con el balón, motivo por el cual comenzará una nueva aventura en el norte del país con Juárez FC.

El Tiba nunca fue del agrado de Gabriel Milito luego de sus deficiencias con el balón, motivo por el cual comenzará una nueva aventura en el norte del país con Juárez FC. Erick Gutiérrez: Luego de que sonara fuerte para Santos Laguna, todo haría indicar que Erick Gutiérrez podría convertirse en el nuevo jugador del Toluca después de no formar parte de la plantilla de Chivas para el siguiente torneo.

¿Chivas buscará más refuerzos para el Apertura 2026?

Si bien no existe una confirmación oficial al respecto, todo haría indicar que Chivas ya no iría por más refuerzos salvo que uno de sus jugadores más importantes salgan del club, destacando elementos como Brian Gutiérrez, Raúl Rangel o Armando González que se encuentran disputando la Copa Mundial de la FIFA 2026.