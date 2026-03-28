5 jugadores de Canadá a seguir en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Con una generación dorada que ha logrado consolidarse en las principales ligas de Europa, la Selección de Canadá llega con expectativas altas y la ilusión de trascender en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El combinado norteamericano se prepara para asegurarse el liderato en el Grupo B.

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Bajo la dirección técnica de Jesse Marsch, la selección canadiense ha evolucionado hacia un estilo de juego dinámico e intenso. Con figuras consolidadas y jóvenes talentos en ascenso, Canadá promete ser uno de los equipos más atractivos de seguir en el torneo.

Estos son los 5 jugadores de Canadá que pueden ser cruciales en la Copa Mundial de la FIFA 2026

El plantel canadiense cuenta con nombres que destacan tanto por su presente como por su proyección internacional:



Alphonso Davies (Bayern Múnich): capitán y símbolo del equipo. Su velocidad y capacidad para recorrer toda la banda izquierda lo convierten en una pieza fundamental tanto en defensa como en ataque.

Jonathan David (Juventus): el goleador histórico de la selección. Con 37 tantos, llega en su mejor momento tras su fichaje por la Juventus y como uno de los delanteros más potentes de Europa.

Stephen Eustáquio (LAFC / Porto): el equilibrio del mediocampo. Su lectura de juego y precisión en los pases lo posicionan como el organizador del equipo.

Ismaël Koné (Sassuolo): energía y talento en la zona media. Su capacidad para romper líneas y su despliegue físico lo convierten en un mediocampista clave.

Nathan Saliba (Anderlecht): la joya emergente. Con apenas 22 años, ya es parte importante del esquema, destacando por su madurez en el campo.

Expectativas sobre Canadá en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Como coanfitrión, dicho combinado tendrá un papel protagónico desde el inicio del torneo. Aunque el calendario oficial detallado puede variar según el repechaje europeo (UEFA), el equipo disputará la fase de grupos con la ventaja de jugar en casa y con el respaldo de su afición.

"Les Rouges" enfrentarán a selecciones de distintos continentes. La localía podría ser un factor determinante, especialmente en ciudades donde el futbol ha ganado popularidad en los últimos años. El objetivo del conjunto dirigido por Marsch será avanzar a las fases eliminatorias y consolidar el crecimiento que ha mostrado en la última década. Canadá buscará hacer historia en su propio mundial.