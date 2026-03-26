La favorita de todos: así es la estampa de Cristiano Ronaldo para el álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 a la vuelta de la esquina, millones de aficionados alrededor del mundo esperan por el lanzamiento del álbum oficial del torneo que será comercializado por Panini. Los coleccionistas ya se preparan para buscar una estampa que podría ser histórica: la de Cristiano Ronaldo. Con 41 años, el crack portugués podría jugar su último torneo mundialista y, en consecuencia, sería su última figura oficial.

En los últimos días, se pudo dar a conocer cómo lucirá la pegatina del ‘7’ de la Selección de Portugal en edición estándar. En la misma se puede observar a Cristiano Ronaldo con un fondo de tono turquesa, junto con el número ‘26’ de color verde y rojo como referencia a los colores de México. Además, destacan datos del jugador como su fecha de nacimiento, altura, peso y equipo actual donde juega, en este caso, Al Nassr.

La figura oficial de Cristiano en el álbum de Panini|Azteca Deportes

Cabe destacar que habrá cuatro tipos de estampas: básica, bronce, plateada y dorada. En este caso, la pegatina de ‘CR7’ filtrada corresponde a la edición estándar, por lo que aún resta conocer cómo lucirá su estampa en diferentes ediciones. Además, los países anfitriones (México, Estados Unidos y Canadá) tendrán un álbum específico que se diferenciará de los básicos que se comercializarán en los demás países.

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¿Cuándo sale a la venta el álbum oficial del Mundial 2026?

De acuerdo a la información que compartió Panini México, la preventa del álbum oficial de la Copa del Mundo comenzará el próximo miércoles 1 de abril. El mismo saldrá a la venta cuando haya finalizado el repechaje y estén definidas las 48 selecciones que acudirán al torneo en esta edición del año 2026.

Hay que remarcar que esta edición del álbum Panini será el más grande de su historia. El mismo contará con un total de 112 páginas y alrededor de 980 estampas a coleccionar.

¿Cuánto costará el álbum y estampas del Mundial 2026?

Según la información oficial del fabricante, el álbum de pasta blanda costará 50 pesos, mientras que la edición de pasta dura tendrá un precio que oscilará los 200 y 300 pesos.

Por otro lado, cada sobre tendrá 7 estampas a diferencia de 5 como sucedía en ediciones anteriores. El valor de cada sobre estará entre 18 y 20 pesos. Para los coleccionistas más ambiciosos, habrá una caja de 104 sobres que tendrá un precio de 1,600 pesos.

