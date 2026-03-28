5 jugadores a seguir de Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Mexicana se prepara para afrontar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la ambición de volver a ser protagonista en el escenario internacional. En el Grupo A se enfrentará a Corea del Sur y Sudáfrica. Pero falta todavía definir el cuarto integrante, un combinado del repechaje UEFA.

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A lo largo de los últimos años, el futbol de Corea del Sur ha consolidado una identidad competitiva, apoyada en disciplina táctica, intensidad física y figuras capaces de marcar la diferencia en momentos clave. Para 2026, el equipo presenta jugadores que prometen captar la atención de los aficionados en todo el mundo.

Jugadores de Corea del Sur a seguir en el Mundial 2026: 5 figuras y promesas

Dentro de la convocatoria surcoreana destacan 5 futbolistas que pueden ser determinantes en el rendimiento del equipo durante el torneo:



Son Heung-min (LAFC): el capitán y máximo referente. Tras brillar durante años en el Tottenham, llega a su cuarto mundial con experiencia, liderazgo y un instinto goleador que lo mantiene como la principal carta ofensiva.

Kim Min-jae (Bayern Munich): apodado "El Muro", es uno de los centrales más sólidos del fútbol europeo. Su fortaleza física y capacidad para iniciar jugadas desde el fondo lo convierten en el eje de la defensa.

Lee Kang-in (Paris Saint-Germain): el cerebro creativo del equipo. Luego de conquistar la Champions League y ser reconocido como el mejor jugador internacional de Asia en 2025, es el encargado de asistir a los delanteros.

Hwang Hee-chan (Wolverhampton): un atacante explosivo y veloz, ideal para el contragolpe. Su experiencia en la Premier League le permite marcar diferencia en espacios abiertos.

Yang Min-hyuk (Tottenham): la gran promesa. Joven, habilidoso y vertical, es considerado el heredero natural de Son y una de las joyas a seguir en el torneo.

Selección Mexicana vs Corea del Sur: expectativas en el Mundial 2026

El enfrentamiento entre México y Corea del Sur será el jueves 18 de junio a las 19:00 horas y será uno de los partidos más atractivos del Grupo A. No solo por la calidad de ambas selecciones, sino también por el peso que puede tener en la definición de los clasificados a la siguiente ronda.

El conjunto nacional, uno de los anfitriones del torneo, llegará con la presión de hacer valer su localía con una generación que mezcla experiencia y juventud. Jugadores consolidados y nuevos talentos buscarán consolidar a México como protagonista desde la fase de grupos.

Históricamente, la Selección Mexicana ha sabido imponerse en este tipo de escenarios, pero Corea del Sur representa un rival incómodo por su intensidad y velocidad. El choque promete ser determinante en la tabla y pelearán por el liderazgo de puntos.