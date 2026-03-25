Mientras que México se enfrenta a Portugal y Bélgica, estos son los rivales de Sudáfrica y Corea del Sur en esta fecha FIFA

No solamente la Selección Mexicana tendrá encuentros (Portugal y Bélgica) en esta Fecha FIFA de marzo, sus rivales en Copa Mundial de la FIFA 2026, Sudáfrica y Corea del Sur, también entrarán acción que les permitirán ajustar piezas antes de enfrentar al conjunto azteca en la fase de grupos.

¿Contra quién jugará Sudáfrica en esta Fecha FIFA?

Sudáfrica tendrá doble compromiso en casa frente a Panamá. El primero se jugará el 27 de marzo en Durban, mientras que el segundo en Ciudad del Cabo el 31 de marzo. Estos encuentros buscan darle ritmo competitivo al conjunto africano, que se medirá a México el 11 de junio de 2026 a las 13:00 horas en el Estadio Ciudad de Mexico, en el partido inaugural de la fiesta mundialista.

¿Contra quién jugará Corea del Sur en esta Fecha FIFA?

Por su parte, Corea del Sur eligió rivales de distintos continentes para probar su capacidad de adaptación. El cuadro asiático enfrentará a Costa de Marfil el 28 de marzo en el Stadium MK, Inglaterra, y posteriormente se medirá a Austria el 31 de marzo en el Ernst Happel Stadion de Viena. Los coreanos se verán las caras con México el 18 de junio de 2026 a las 19:00 horas en el Estadio Guadalajara, en lo que promete ser un duelo de alta intensidad.

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Estos partidos de preparación no solo servirán para que ambas selecciones ajusten su estrategia, sino también para que el cuerpo técnico mexicano analice a detalle a sus futuros rivales. Sudáfrica buscará consolidar su estilo físico y directo, mientras que Corea del Sur pondrá a prueba su velocidad y disciplina táctica frente a rivales con características distintas.

El calendario mundialista de la Selección Mexicana se completa con el duelo ante el ganador del Play-Off UEFA D, que saldrá entre Dinamarca, Irlanda, República Checa y Macedonia del Norte, programado para el 24 de junio de 2026 a las 19:00 horas en el Estadio Azteca.

