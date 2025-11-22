Los 8 jugadores de la NFL que cometieron delitos y terminaron en prisión

En la historia de la NFL , los logros deportivos suelen ser los pilares que construyen la grandeza de sus figuras. Pero la fama a veces deriva en escándalos, crímenes y condenas que opacan las carreras de las estrellas deportivas.

Programa completo: Ritual NFL El Resumen | Semana 12

Estos son los casos de jugadores de la liga que estuvieron involucrados en batallas legales por delitos. Desde abuso infantil y peleas clandestinas, hasta agresión sexual y homicidio, estos deportistas mancharon para siempre su conducta fuera del campo de juego.

Te puede interesar: Rayados prepara homenaje en plena Liguilla para uno de sus ídolos

Los 8 jugadores de la NFL que fueron condenados a prisión

Los siguientes jugadores de la NFL tuvieron problemas legales por delitos y recibieron condenas que mancharon su historial deportivo.



Jim Brown

Supuestamente fue un icónico activista de los derechos civiles, pero enfrentó cargos por vandalismo y violencia doméstica tras un incidente con su esposa en 1999. Fue sentenciado a 6 meses de prisión, aunque cumplió solo 3 en 2002.



Antonio Brown

La carrera estelar del deportista quedó opacada por abandonos de equipos, acusaciones de agresión sexual y disputas domésticas y legales. En mayo de 2025, estuvo en un altercado de un evento de boxeo en Miami. Tomó el arma de un guardia de seguridad y disparó 2 veces, rozando el cuello de la víctima. Tiene una orden de arresto por intento de homicidio en segundo grado y el caso sigue esperando evidencias.



O.J. Simpson

Fue acusado en 1994 por los asesinatos de su exesposa Nicole Brown Simpson y su amigo Ronald Goldman. Fue absuelto en el llamado “Juicio del Siglo” en 1995, pero posteriormente fue hallado responsable en un juicio civil de 1997. En 2008 fue condenado por robo armado, cumpliendo 9 años en prisión.

Ray Lewis

El ganador de dos Super Bowls y 13 Pro Bowl, entre otros reconocimientos, fue acusado de doble asesinato junto con dos compañeros, por matar a puñaladas a dos hombres en una fiesta del Super Bowl en Atlanta. Aunque los cargos fueron retirados, el jugador se declaró culpable de obstrucción de la justicia, recibiendo libertad condicional.

Te puede interesar: Mbappé vs PSG: un choque multimillonario que llega a los tribunales



Lawrence Taylor

El legendario linebacker enfrentó cargos relacionados con drogas, evasión de impuestos y una acusación de violación en tercer grado. Fue arrestado en 2010, pero evitó la cárcel registrándose como delincuente sexual de bajo riesgo.



Adrian Peterson

Quien fue uno de los más exitosos corredores de todos los tiempos, fue acusado por cometer abuso infantil por lesión imprudente o negligente a su hijo. Recibió la libertad condicional y una suspensión por toda la temporada 2014. En 2022 volvió a ser arrestado por un presunto caso de violencia doméstica.



Darren Sharper

Quien obtuvo 5 veces el Pro Bowl, 2 veces el All-Pro y fue campeón del Super Bowl XLIV, fue expuesto como un depredador sexual serial vinculado a la violación de al menos 16 mujeres. Fue arrestado en 2014 y sentenciado a 20 años de prisión.



Michael Vick

Este jugador de la NFL tuvo participación financiera en peleas de perros en 2007. El delito le valió 23 meses en prisión. Cumplió 18 meses, lo perdió todo y se declaró en bancarrota. Tras su liberación regresó a la NFL con los Philadelphia Eagles y se convirtió en activista por el bienestar animal.