


Nota

¿AAA se transmitirá en Estados Unidos? Estos son los planes de la WWE para 2026

La WWE tiene en mente que la AAA se expanda aún más luego del intenso año que tuvo, por lo que buscaría que fuera transmitida en los Estados Unidos.


Instagram: AAA
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
El impacto que la AAA ha tenido a nivel nacional se esperaba; sin embargo, pocos imaginaban que su crecimiento fuera del territorio mexicano sería tan grande. Ante ello, la WWE tendría en mente nuevos planes para su nueva compañía de cara al siguiente año que incluiría a los Estados Unidos.

¡Penta en su casa! Entrevista exclusiva en TV Azteca con el luchador sensación

La WWE cuenta con cuatro marcas de wrestling, siendo estas RAW, SmackDown, NXT y, recientemente, la AAA. Esta compañía ha tenido una evolución significativa en los últimos meses, por lo que se espera que su impacto, con la ayuda de la televisión, sea aún más grande en los Estados Unidos.

¿WWE quiere que la AAA se transmita en Estados Unidos?

Según detalla el portal The Wrestling Observer, el impacto que la AAA ha tenido con la afición estadounidense ha sido tan grato que, incluso, se ha manejado la posibilidad de llegar a un acuerdo televisivo para que la WWE lo transmita en los Estados Unidos, esto en beneficio de sus fans.

Te puede interesar: Estos son los 9 fracasos que América tuvo en 2025

Te puede interesar: Shohei Ohtani y las estrellas de la MLB que estarán en el Clásico Mundial de Béisbol

Este paso sería por demás importante para la AAA, quien con ello lograría a un público mucho más grande del que ha llegado a México. Cabe mencionar que, en estos momentos, es The Undertaker quien maneja las acciones de la compañía mexicana, misma en la que ha presentado carteleras de lujo.

Entre los luchadores mexicanos más importantes de la AAA desde la adquisición por parte de la WWE destacan elementos como Pagano, Psycho Clown, Dr. Wagner III, Mr Iguana, El Galeno del Mal, El Hijo del Vikingo y La Parka, los cuales han tenido grandes momentos en el cuadrilátero.

¿Qué espera la AAA con su evento Guerra de Titanes?

Debido a la lesión sufrida por Penta en la última edición de RAW, la AAA podría modificar algunas cosas para su evento Guerra de Titanes . Entre ellas, destaca la posibilidad de que Rey Mysterio sea el que sustituya al Zero Miedo y, con ello, haga mancuerna con Fénix para enfrentar a Dominik y El Grande Americano.

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube








