AAA y Undertaker tendrían REFUERZO de LUJO desde WWE; esta estrella llegaría a México

La AAA está convertida en la marca más importante que la WWE tiene en la actualidad y lo anterior se debe a la participación de The Undertaker, quien funge como director creativo de la empresa y que se ha consolidado como el favorito de los aficionados a la lucha libre.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Ahora, la AAA se dice lista para confeccionar una cartelera de lujo para Verano de Escándalo y, sin duda, The Undertaker podría sorprender a propios y extraños con la llegada de una luchadora que, después de brillar en la WWE, podría hacerlo ahora en la República Mexicana.

¿Bayley llega como refuerzo a AAA desde la WWE?

Fue hace un par de semanas cuando en Monday Night RAW Lyra Valkyria traicionó a Bayley luego de perder su lucha, motivo por el cual comenzó a golpearla antes de salir del ring, lo cual generó una animadversión de su parte y, en consecuencia, aplausos para la propia Bayley.

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Por supuesto que esta situación trajo consigo distintas teorías de parte de los fanáticos a la WWE y la AAA. Probablemente, la más interesante guarda relación con la posibilidad de que Bayley llegue de lleno a la Tres Veces Estelar y no solo en momentos específicos como había ocurrido en el pasado.

Cabe mencionar que Bayley ha sido realmente aplaudida cuando se ha presentado en las funciones de la AAA. Por tal razón, se espera que su arribo completo a la empresa genere mucho interés considerando, además, que no son muchos los pocos femeninos que existe en la misma.

¿Bayley podría ir por el Reina de Reinas de la AAA?

En función del párrafo anterior, vale decir que Bayley cuenta con la capacidad suficiente para buscar el título de Reina de Reinas que actualmente ostenta Flammer, aunque es preciso mencionar que quien se ha acercado más a este campeonato es La Catalina.