Abandonó a Pumas por depresión y ahora dirigirá en Inglaterra

Aaron Ramsey está listo para comenzar un nuevo capítulo en su carrera. El exfutbolista galés, recordado por su paso por clubes como Arsenal y Juventus, anunció su retiro profesional a los 35 años para asumir su primer gran reto en los banquillos: convertirse en entrenador del Oxford United, equipo que milita en la Championship de Inglaterra.

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El nombre de Ramsey también resulta familiar para la afición mexicana, especialmente para la de Pumas, luego de que en su momento su llegada al futbol mexicano generara expectativa. Sin embargo, su etapa estuvo marcada por complicaciones personales y emocionales que lo llevaron a alejarse, priorizando su salud mental en uno de los momentos más complejos de su carrera.

Y es que Ramsey vivió una pesadilla en México, cuando lamentablemente perdió a su perrita Halo, en un albergue canino en San Miguel de Allende, Guanajuato, y nunca pudo encontrarla. Eso desató una crisis emocional en él y su familia, por lo que decidieron abandonar México.

Aaron Ramsey llega a Pumas

Aaron Ramsey inicia su carrera como entrenador

Ahora, el exmediocampista galés cambia por completo de rol. Oxford United confirmó su nombramiento como nuevo director técnico del primer equipo, apostando por una figura joven pero con enorme recorrido dentro del futbol de élite.

Ramsey aseguró sentirse preparado para este desafío luego de años aprendiendo de entrenadores de alto nivel como Arsène Wenger y Massimiliano Allegri.

“Es un honor ser entrenador del Oxford United. Compartimos ambición y estoy listo para este reto”, declaró tras hacerse oficial su llegada.

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Oxford apuesta por su liderazgo

La directiva del club inglés quedó convencida por la visión futbolística del galés durante el proceso de entrevistas. Desde la institución consideran que Ramsey reúne liderazgo, disciplina y una mentalidad competitiva ideal para encabezar esta nueva etapa.

Su experiencia en escenarios de máxima presión tmbién fue un factor determinante. A lo largo de su carrera disputó finales, títulos y grandes torneos internacionales con Gales, consolidándose como uno de los futbolistas más importantes de su generación.