Hormiga González es mejor que Santiago Gimenez y estas crudas estadísticas lo confirman

La Selección Mexicana tiene bien cubierta la delantera, pues en la posición hay grandes futbolistas, como lo son Armando “Hormiga” González y Santiago Gimenez, quien es blanco de críticas en Italia. No obstante, solo uno de ellos es mejor y ese es el jugador de Chivas, según las estadísticas.

De acuerdo con un análisis de la plataforma 365Scoresmx, el delantero del cuadro rojiblanco, quien ya tiene a su reemplazo, supera por amplio marcador al futbolista del Milan cuando perteneció al Cruz Azul, pues durante su estancia en la Liga BBVA MX, marcó 21 goles en 105 partidos disputados.

El delantero de Chivas superó en cantidad de goles a Gimenez con menos partidos.|Chivas y Santiago Gimenez

Mientras que González suma 22 goles en 55 partidos jugados y puede aumentar su cuota, debido a que rechazó ir a jugar a Rusia. En números crudos, la “Hormiga” superó las estadísticas de Santi con 50 partidos menos.

Los diferentes presentes que viven la Hormiga González y Santiago Gimenez

El canterano de Chivas vive su mejor momento futbolístico, pues un torneo le bastó para demostrar de lo que está hecho al consagrarse como campeón goleador en el Apertura 2025. Mientras que en este Clausura 2026 sigue en la pelea al sumar 5 tantos en 9 partidos disputados.

Lo anterior, le valió al delantero a ser convocado por primera vez a la Selección Mexicana, con la cual y se estrenó como goleador en el partido amistoso ante Islandia. Ahora, solo le resta mantener el ritmo para colarse a la lista de la Selección Mexicana para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Entre tanto, Santi vive un panorama desalentador, ya que se recupera de una lesión de tobillo, la cual requirió de una cirugía en diciembre de 2025. Debido a lo anterior, lleva 3 meses fuera del terreno de juego, pero su entrenador conformó que está próximo a regresar a los entrenamientos.

Gimenez podría regresar a las canchas en este es, aunque se desconoce si será convocado por Javier Aguirre para la Fecha FIFA de marzo y enfrentar a potencias mundiales como es Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte, antes Azteca.