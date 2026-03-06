Santiago Gimenez sorprendió con esta excelente noticia al Milan y a todo México

Santiago Gimenez es uno de los 20 jugadores mexicanos jugando en Europa, y uno de los pocos de ellos que se encuentra dentro de las 5 grandes ligas. En ese contexto, está claro que la Selección Nacional de México lo necesita sí o sí para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y, ahora, Santi le dio una gran noticia al Milan y al país.

Mientras en las últimas horas se comparó el salario por hora entre Raúl Jiménez y Santi Gimenez, el delantero de 24 años ahora le dio una buena noticia tanto a su equipo como a su país. Pues por primera vez en mucho tiempo realizó entrenamientos por más de un día consecutivo. De hecho, hasta hizo un posteo en las redes sociales.

|REUTERS

Luego de 4 meses de inactividad en el futbol, por fin Santiago Gimenez pudo completar dos días seguidos de entrenamiento y realizó un post con la frase: “último empujón”. En ese contexto, es una noticia perfecta para el seleccionado de Javier Aguirre y también para el conjunto italiano que no cuenta con él desde hace meses.

¿Cuántos partidos se perdió Santi Gimenez en el Milan?

“El Bebote” no solo no jugó en todo el 2026, sino que su último partido fue el 28 de octubre de 2025, cuando el AC Milan visitó al Atalanta e igualó 1-1. Desde entonces han pasado 20 partidos del conjunto italiano y el mexicano no pudo estar presente en ninguno de ellos. Se espera que en el corto plazo vuelva.

¿Qué lesión tuvo Santiago Gimenez en el AC Milan?

Santi Gimenez sufre de una lesión crónica en el tobillo derecho. A raíz de eso, el delantero mexicano fue operado con éxito el pasado 18 de diciembre y se le auguraba 4 meses de recuperación. Esa fecha está cada vez más cerca y provoca ilusión en la Serie A y en el equipo del “Vasco” Aguirre.

Si bien aún falta para que pueda volver a jugar un partido oficial, Gimenez ya se entrena casi con normalidad y, por fin, podrá dejar atrás su lesión de tobillo.

