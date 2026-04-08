Acapulco recibirá a la Selección Mexicana

México recibirá del 9 al 11 de abril al mejor futbol de playa del mundo. El puerto se viste de gala para recibir a los mejores jugadores en la rama varonil y femenil.

"Es bonito abrir un torneo en nuestro país y este deporte debe crecer. Son rivales de mundial y qué mejor que sea en México. Va a ser mucho aprendizaje para nosotros, tiene que abrir oportunidades para niños y jóvenes. El torneo será difícil porque como país no tenemos una liga, pero servirá de mucho aprendizaje", dijo Gabriel Macías, entrenador de México varonil.

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Así se prepara México Femenil para la Acapulco Cup

Por otro lado, Fátima Leyva Morán, entrenadora de México femenil, se refirió a la preparación que tuvieron para este evento.

"Siempre cuando se trabaja en equipo hay muy buenos resultados. Eso es el futbol de playa y para nosotros es importante dar a conocer la modalidad en México. Un grupo de niñas de distintas modalidades y que hoy se quieren dedicar al futbol de playa. No es lo mismo jugar futbol en la playa que jugar futbol playa. Es un deporte que visibiliza y empodera, es una nueva modalidad que va a darle gusto a mucha gente. A nosotros como país nos va a llenar mucho", expresó.

Finalmente, se animó a hablar sobre la importancia de este evento que pueda realizarse en México y los cambios que ha ido adaptando en sus formatos.

"A veces no es como un futbol que ya hay con distintas modalidades que conocemos. En futbol playa no hay, se desconocen fundamentos y la modalidad. ¿Cómo te fijas para seleccionar a una niña? Yo llegué a futbol playa por recomendación de una amiga que no fue y me dejó su lugar, pero yo venía de soccer. En futbol playa caracteriza mucho la técnica y hoy ves cualidades diferentes. Buscar a esas niñas que quieren y tienen ganas de aprender cosas. En Yucatán detectamos a cuatro jugadoras y están fascinadas", sentenció.

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