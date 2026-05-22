¡Adiós al grito prohibido! El plan de emergencia de la FMF y leyendas de la Selección Mexicana para evitar castigos de FIFA

Con la mirada puesta en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció el lanzamiento de su nueva campaña institucional: “La Ola Sí, El Grito No”. Esta iniciativa tiene como objetivo principal erradicar de forma definitiva el grito homofóbico y discriminatorio en los estadios, evitando así futuras sanciones de la FIFA.

La propuesta busca sensibilizar a los aficionados e invitarlos a canalizar su pasión a través de la icónica “ola mexicana”. A 40 años de que este movimiento de unión se inmortalizara a nivel global durante el Mundial de México 1986, la FMF espera revivirlo para que las tribunas se conviertan, de manera positiva, en el auténtico "Jugador Número 12".

La estrategia de difusión se dividirá en dos grandes etapas a través de plataformas digitales y en los partidos de cierre de preparación de la Selección Nacional.

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La primera fase, que se llevará a cabo del 21 al 31 de mayo, presenta emotivos videos protagonizados por seleccionados del 86. En estos spots, exjugadores como Fernando Quirarte, Luis Flores, Miguel España, Carlos de los Cobos, Félix Cruz, Carlos Muñoz, Mario Trejo y Armando Manzo comparten testimonios sobre cómo el nacimiento de la ola verde y el apoyo del público les dio confianza, destacando que la afición y el equipo siempre fueron uno mismo.

Momento de alentar de una manera clásica y espectacular. 💚



'La Ola' es una hermosa manera de apoyar, que nos ha caracterizado como afición desde 1986. Algo increíble que quedó en la memoria de los seleccionados.



¡#LaOlaSíElGritoNo! 🌊 pic.twitter.com/yh3sHCN5YI — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) May 21, 2026

Para la segunda fase, programada del 1 al 30 de junio, la campaña sumará a figuras históricas como Hugo Sánchez, Manuel Negrete y al actual director técnico de la Selección Nacional, Javier Aguirre, reforzando el mensaje de unidad rumbo al Mundial.

El lanzamiento de “La Ola Sí, el Grito No” es un paso más en la lucha por el respeto dentro de las tribunas, una cruzada que refuerza lo que la FMF comenzó tiempo atrás con “Somos México” y que hace sinergia con la propuesta “Con México” de la Liga BBVA MX.

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