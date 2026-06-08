"¡Qué manera tan horrible!": Afición del Fulham estalla tras anunciarse la salida de Raúl Jiménez del equipo

El Fulham anunció oficialmente que no renovará el contrato de Raúl Jiménez, por lo que el delantero mexicano se quedó sin equipo antes de iniciar la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM; sin embargo, la decisión de la directiva no dejó satisfechos a los aficionados que se manifestaron en redes sociales.

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Raúl Jiménez sale del Fulham y la afición estalla

El Fulham dio la noticia de la salida de Raúl Jiménez en sus redes sociales en donde los aficionados del equipo expresaron su molestia con la decisión de la directiva, luego de que el mexicano anotara nueve goles en su última campaña.

Y es que Jiménez fue el segundo máximo anotador del Fulham durante la pasada temporada 2025-26 de la Premier League, por lo que dejó un hueco difícil de llenar en la delantera del conjunto de Londres.

"Qué manera tan horrible de anunciar que Raúl se va. ¿Ha sido una verdadera ventaja para nosotros y esto es lo mejor que podemos hacer?", escribió un aficionado.

"Entiendo porque Raúl se va a los 35 años, pero lo extrañaré". "Le habría dado a Raúl un año más. Es la mejor opción que tenemos en ataque. Eso significa que ahora necesitamos fichar y nuestro presupuesto será reducido. Si Harry se va, todos nuestros objetivos se esfuman. Se avecinan tiempos difíciles", escribieron otros aficionados del conjunto londinense.

Durante su paso por el Fulham, Raúl Jiménez disputó 115 partidos entre Premier League, FA Cup y Carabao Cup, convirtiendo un total de 31 goles y contribuyendo con seis asistencias, siendo su mejor temporada la 2024-25 en donde convirtió 12 tantos en la Liga de Inglaterra.

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