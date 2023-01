Afición de la Salernitana se rinde ante actuación de Memo Ochoa

Llegó el día del debut para Memo Ochoa con la Salernitana. El mexicano se presentó con su nuevo equipo en la Serie A, en un complicado partido frente al Milan que terminó en derrota de 1-2, pero aún así, el ex del América fue clave para evitar una goleada.

Memo volvió así al futbol europeo. Su misión será salvar a la Salernitana de la quema del descenso. Actualmente el club se encuentra navegando a mitad de tabla pero con poca ventaja sobre los equipos que están ubicados en el fondo de la misma.

Te puede interesar: Ochoa, ilusionado con llegar a su sexto Mundial jugando en la Serie A

Guillermo Ochoa | Polvo de Estrellas con Jorge Valdano

Los elogios para Memo Ochoa

En total fueron nueve atajadas las que hizo Memo Ochoa ante el Milan. Mismas que le permitieron a la Salernitana llegar con vida a los minutos finales del encuentro, en donde encontraron el gol del descuento pero ya no les alcanzó para rescatar el empate.

Es por eso que la afición reconoció el trabajo del guardameta mexicano y aseguró que, de no haber sido por él, se habrían recibido muchos más goles. Esas anotaciones que no permitió, podrían ser claves en un futuro, si la Salernitana se encuentra peleando por no descender. Esto hablando de la diferencia de goles, que por ahora mantiene “a favor” el equipo.

Desde un “hizo de fenómeno” hasta un “MVP Ochoa” o un “hizo maravillas”, la afición del conjunto italiano y los medios del país se rindieron ante Memo Ochoa, quien tuvo una buena presentación tomando en cuenta que enfrentaron al Milan. En contraparte, los seguidores del equipo hicieron un llamado urgente para reforzar la defensa. El siguiente partido del club será también en casa frente al Torinto, duelo donde el mexicano podría sumar sus primeros tres puntos con el equipo.

Ricorda che se gli avversari tirano 100 volte in porta è pari il 70% dei tiri sembri un fenomeno. Ma hai perso per il 30% dei tiri che ti è passato sotto il naso. — Angelo Mantoan (@angelmnt99) January 4, 2023

Grazie a guillermo Ochoa è stato evitato un risultato tennistico..

Difesa inguardabille.. e il gioco ancora non si vede..

Cmq sempre forza salernitana — pierpaolo+dalessandr (@77Pierpaolo) January 4, 2023

Te puede interesar: Serie A confirma debut de Guillermo Ochoa con el Salernitana