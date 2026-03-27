¡Imperdible! Aficionados de México preparan homenaje para Cristiano Ronaldo en el Estadio Banorte, antes Azteca

A pesar de que causó gran expectativa, finalmente Cristiano Ronaldo no vendrá a México para disputar el encuentro amistoso entre la Selección Mexicana y su similar de Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca; sin embargo, los aficionados ya preparan un emotivo homenaje para el delantero del Al Nassr.

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Afición mexicana prepara homenaje para Cristiano Ronaldo

La Selección Mexicana se enfrentará este sábado 28 de marzo a su similar de Portugal en compromiso amistoso con miras a la justa veraniega y aunque en la cancha no estará Cristiano Ronaldo, los aficionados se han organizado a través de redes sociales para hacer sentir su apoyo por CR7.

Los aficionados que acudan al Estadio Azteca se han organizado para cantar el nombre de Cristiano Ronaldo en el minuto 7 del partido entre México y Portugal como un homenaje para el delantero portugués.

México es uno de los países en donde el delantero portugués tiene una gran afición y ya en el pasado seguidores de CR7 se han reunido para eventos especiales como en su cumpleaños número 40.

|Portugal

Cabe recordar que Cristiano quedó fuera de la convocatoria de Portugal por una lesión muscular que lo alejó de las canchas durante todo el mes de marzo, pero ya ha podido regresar de a poco a los entrenamientos con el Al Nassr.

CR7 era el platillo fuerte del compromiso entre México y Portugal desde que se anunció el partido a finales del año pasado y su presencia en el Estadio Azteca generó gran expectativa; sin embargo, su ausencia generó una gran decepción entre los aficionados y los precios de los boletos en la reventa se desplomaron cuando se confirmó que no vendría a nuestro país.

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