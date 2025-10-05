WWE: ellos son los enmascarados que acompañan a El Grande Americano; no son mexicanos

Desde hace unos días, trascendió que la WWE ya estaba registrando tres nombres para tener la oportunidad de la distribución de marcas alrededor de un concepto que ya existía en el pasado. Sin embargo, la gran aceptación de El Grande Americano fue la punta de lanza para traerlos a las actividades de la empresa. Por eso debes saber quiénes son Los Americanos y qué hombres están debajo de la máscara.

¿Quiénes son los enmascarados que acompañaron a El Grande Americano?

El nombre de este par de luchadores apadrinados por el Grande Americano son Los Americanos. Todo esto derivado de la gran aceptación que el público mexicano y estadounidense ha tenido con su figura. Rayo Americano es el luchador de indumentaria roja y Bravo Americano es el hombre con máscara y pantalones azules.

Obviamente, estos llegan con la intención de impulsar un nuevo concepto en este tema bastante burlesco de la cultura mexicana en el ámbito de la lucha libre. Y justamente, el debut de ambos se dio contra Dragon Lee (retador directo de Dominik Mysterio por el Megacampeonato de AAA) y AJ Styles.

¿Quiénes son los hombres detrás de los apadrinados de El Grande Americano?

Así como sucedió con el propio Ludwig Kaiser, a través de la máscara probablemente se encuentren con una historia que en estos momentos tiene un peso importante. Y es que ambos luchadores ya tienen un pasado en las divisiones de NXT. Este par de profesionales son Pete Dune y Tyler Bate.

Su primera aparición se dio perdiendo y con pocas cosas destacadas, pero bien llevado el concepto, podría escalar a algo mayúsculo. Y es que, esta es una tríada podría chocar con otros grupos bastante importantes. Porque el cariño-desprecio de la gente lo tienen ganado al lado de El Grande.

¿El Grande Americano y Los Americanos no son una burla para México?

Justamente en antaño este tipo de personajes utilizaba contextos de la tradicional lucha libre mexicana y los empleaba de una manera abiertamente racista. Sin embargo, en la actualidad la WWE entiende eso de manera perfecta y emplea esos recursos con la intención de generar choques con los profesionales mexicanos de la industria, lo cual trae morbo y buenas historias.