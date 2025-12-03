¡Al fin! Pumas UNAM le cumpliría los pedidos que tanto hizo Efraín Juárez

La presentación de Antonio Sancho como vicepresidente deportivo de Pumas UNAM representan buenas noticias para Efraín Juárez y su proyecto de reestructuración para ponerle fin a los 14 años sin títulos. Mientras siguen los rumores en torno a James Rodríguez , se confirmó cómo el club afrontará el Clausura 2026.

Según informó el periodista Fabrizio Domínguez, el entrenador tendrá un importante respaldo institucional, dado que se trabajará para cumplir los pedidos que hizo desde hace meses. Por eso, se especula que llegarán tres o cuatro jugadores nuevos en el mercado, siendo la delantera la mayor prioridad.

Instagram @pumasmx

Luego de que Efraín Juárez confirmara el interés de otro equipo tras la eliminación de Pumas en el Apertura 2025, la directiva se puso en marcha para complacerlo y evitar que se vaya. "Es nuestro técnico y tiene contrato. Es un canterano, lo conozco, es de casa y seguro quiere ganar títulos", explicó Sancho en su presentación.

TE PUEDE INTERESAR:



"Ya hablaré con él y conoceré su idea. Estoy convencido de su trabajo", remarcó el nuevo vicepresidente deportivo auriazul. Tras este apoyo público en rueda de prensa, es probable que el club busque cumplir con las exigencias de Juárez una vez se abra el mercado invernal.

Instagram @coach.efrainjuarez

Pumas abre la puerta a los refuerzos y a un nuevo modelo deportivo

Durante su presentación, Sancho dejó en claro que el entrenador será pieza fundamental en esta etapa. Ese respaldo llega acompañado de una promesa: se escucharán plenamente sus necesidades deportivas. Por ello, Pumas ya trabaja en las incorporaciones solicitadas por el técnico, incluida la del delantero titular.

A la par de estos movimientos, el club también realizó cambios estructurales importantes con la salida de Miguel Mejía Barón y Eduardo Saracho, lo que abre la puerta a que Juárez tenga más peso en la confección del plantel. Además, se espera la llegada de un nuevo director deportivo general, según distintos reportes.