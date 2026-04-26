Liguilla Clausura 2026: Inteligencia Artificial predice a un INESPERADO CAMPEÓN en la Liga MX

Con el cierre de la fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX y con la Liguilla prácticamente definida, un modelo de inteligencia artificial especializado en futbol mexicano reveló su pronóstico para el campeón del torneo, dejando una predicción que rompe con la lógica de los favoritos.

De cara a la fase final, la proyección coloca a Cruz Azul como el principal candidato a levantar el título, por encima de clubes como Pumas, Chivas, Pachuca y Toluca, que parten como algunos de los equipos más sólidos rumbo a la pelea por el campeonato.

La elección sorprende por varios factores. La Máquina no parte como superlíder ni como el equipo más mediático de la fase final, además de atravesar un momento de incertidumbre tras la salida de Nicolás Larcamón, quien dejó el banquillo a un partido del arranque de la Liguilla, y sumas nueve partidos sin cocncer la victoria.

Sin embargo, el análisis de la inteligencia artificial pone sobre la mesa un punto clave: el contexto competitivo de sus rivales directos.

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El desgaste en Concacaf y los cruces de alta tensión

Mientras Tigres de la UANL y Toluca deberán dividir esfuerzos en las semifinales de la Concacaf Champions Cup, el desgaste físico y mental podría pasarles factura en la etapa definitiva del torneo local.

Además, otros contendientes como América y Pumas, tendrían un cruce de alta tensión desde Cuartos de Final, lo que podría dejar secuelas físicas para la proxima ronda.

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El camino despejado hacia el título para La Máquina

En ese escenario, Cruz Azul aparece como el equipo mejor posicionado para aprovechar el desgaste ajeno: sin competencia internacional, con plantel completo y con un camino que, en el papel, luce menos exigente (aún sin conocer rival)

El algoritmo considera que, si La Máquina logra avanzar con solvencia en Cuartos de Final, llegaría con ventaja física y anímica a la recta final del campeonato.

Así, contra todo pronóstico y pese al cambio de entrenador en plena recta decisiva, la inteligencia artificial coloca a Cruz Azul como el candidato inesperado para levantar el título del Clausura 2026.

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