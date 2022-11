¡Alerta! Lionel Messi no entrena con sus compañeros una vez más

A tan solo tres días para que Argentina viva su debut en Qatar 2022, Lionel Messi mantiene a todo su país en vilo, ya que entrenó por separado de sus compañeros por segunda vez consecutiva.

Sin embargo, todo parece indicar que la participación del capitán albiceleste en el duelo contra Arabia Saudita no estaría en peligro.

El plantel de Lionel Scaloni se ejercitó por tercera vez en las instalaciones de la Universidad de Qatar, donde la convocatoria argentina tiene su centro de operaciones en este torneo.

La Albiceleste contó con la incorporación de los recién llegados a primera hora, Ángel Correa y Thiago Almada, que formaron parte de la sesión.

La sesión de entrenamiento de Lionel Messi

De inicio, veintitrés jugadores salieron al terreno de juego del recinto. Lisandro Martínez y Ezequiel Palacios se quedaron dentro de las instalaciones, al igual que Leo Messi, quien ingresó al césped unos minutos después, cuando el resto del plantel ya llevaba minutos con los ejercicios fijados por Scaloni.

La Pulga se trasladó a otro lado acompañado por Daniel Martínez, médico de la selección argentina. Inició su trabajo específico, muy alejado del que realizó el resto de sus compañeros. Labores de estiramiento y trote, sobre todo, en los quince minutos que el entrenamiento fue abierto.

Messi ya se perdió la sesión del viernes. Hizo, junto a otros seis futbolistas, un trabajo especial de recuperación en el gimnasio.

El astro argentino continuó al margen también este sábado, por segundo día al hilo. La expedición albiceleste no ha aclarado cuál es la situación del jugador del PSG, quien arrastra una leve sobrecarga desde el encuentro de preparación ante Emiratos Árabes.

Sin embargo, las sensaciones no son negativas en el entorno del conjunto argentino, que no contempla la posibilidad de que el capitán no esté a punto para el debut del lunes ante Arabia Saudita. Es una medida de precaución y cuidado extremo de la gran estrella de Argentina.

El resto de jugadores, a excepción de Lisandro Martínez y Exequiel Palacios, cumplieron con la sesión preparatoria de la selección de Argentina, que ha llegado a Doha con sobresaltos físicos que han provocado dos cambios en su plantel inicial y varias dudas sobre la situación de algunos otros jugadores.