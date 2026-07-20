Alexa Grasso y las peleas confirmadas para Noche UFC en el día de la Independencia, ¿será en México?

La UFC celebrará el Día de la Independencia el sábado 12 de septiembre y la cartelera promete ya tiene sus peleas confirmadas con los mejores luchadores mexicanos disponibles. La Noche UFC se realizará en la Desert Diamond Arena en Glendale, Arizona y la pelea estelar será la de Alexa Grasso contra Manon Fiorot.

Grasso es la antigua campeona de peso mosca de la UFC y actualmente ocupa la tercera posición del ranking. La pelea será complicada porque la francesa es la segunda mejor luchadora de la categoría. La ganadora podría aspirar a enfrentar a la campeona Valentina Shevchenko o a Natalia Silva, la más alta en el ranking.

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Asimismo, Brandon Moreno subirá al octágono ante Joseph Morales. El otrora campeón de peso mosca tendrá un duro rival ante un joven de ascendencia latina que busca hacerse de un nombre dentro de la UFC y que acumula dos triunfos consecutivos.

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Otra de las batallas más emocionantes será la de la joya Regina Tarin. La peladora mexicana de 21 años entrará a la jaula en un duelo de peso mosca para enfrentar a JJ Aldrich, la 14° de la categoría. Además, está el talento mexicano confirmado en la presencia de Edgar Chairez. “Puro Chicali”, como se le conoce al peleador bajacaliforniano enfrentará a Tim Elliott.

Kelvin Gastelúm es un veterano de la UFC y viene de pelear en la UFC 327, donde cayó ante Vicente Luque, y ahora enfrentará a Yousri Belgaroui. La última pelea confirmada incluye talento latinoamericano gracias a la presencia del dominicano Waldo Cortes-Acosta, quien deberá batirse contra Curtis Blaydes.

Cartelera completa de Noche UFC del 12 de septiembre