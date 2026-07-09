Fue vital en el Cruz Azul de Anselmi, hoy podría terminar en la banca de su club

Cruz Azul recuperó la esencia que había perdido en los últimos años desde la llegada de Martín Anselmi, quien llegó al club en 2024 y que generó una nueva comunión entre la afición y los futbolistas, quienes lograron el campeonato tan solo dos años después.

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Dentro de esta plantilla uno de los elementos que más sobresalió fue Alexis Gutiérrez, quien no solo fue titular de la mano de Martín Anselmi, sino que además consolidó su participación en la Selección Mexicana. Hoy, su futuro lejos de Cruz Azul no es el mejor.

Alexis Gutiérrez, de brillar en Cruz Azul a ser banca del América

Luego del gran paso que tuvo en Cruz Azul, Alexis Gutiérrez sorprendió a propios y extraños al llegar al Club América por 5 millones de dólares. Se esperaba que su participación con André Jardine fuera la misma que con Martín Anselmi; sin embargo, este hecho no fue así.

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Alexis Gutiérrez no solo no pudo quedarse con un puesto titular en el conjunto azulcrema, sino que también fue perdiendo protagonismo al grado de ni siquiera ser uno de los recambios habituales de la institución, hecho que generó molestia tanto en él como en su entorno más cercano.

En este mercado de transferencias su nombre ha sonado para distintos equipos, destacando Santos Laguna. Sin embargo, a falta de un anuncio oficial todo parece indicar que Alexis se mantendrá en el América una temporada más, buscando una nueva oportunidad desde la banca.

¿Cuáles fueron los números de Alexis Gutiérrez en Cruz Azul?

Los números de Alexis Gutiérrez en Cruz Azul fueron realmente interesantes para ser un mediocampista de creación, pues en los años en los que estuvo en La Noria el jugador mexicano acumuló seis anotaciones y ocho pases a gol en poco más de 5,000 minutos distribuidos en 103 partidos.