Leagues Cup 2025: este es el valor de las plantillas de los 8 clasificados a cuartos de final

Los cuartos de final de la Leagues Cup 2025 quedaron definidos con los 8 equipos que buscarán pelear el título de esta edición que tiene un nuevo formato, pues para esta instancia se encuentran 4 conjuntos de la Liga BBVA MX y la misma cantidad de la MLS. Es de llamar la atención el valor de cada una de las plantillas, por ello acá te decimos el precio de cada una de ellas.

El precio de las plantillas de la Liga BBVA MX en la Leagues Cup 2025

1. Toluca

Los Diablos Rojos son los principales candidatos a llevarse el título, pues son los actuales monarcas de la Liga BBVA MX y del Campeón de Campeones 2025. El valor en el mercado de su plantilla es e 69.2 millones de euros (casi 1.5 mil millones de pesos). Mientras que su jugador mejor tasado es el capitán del club Alexis Vega con 10 millones de euros (216.4 millones de pesos).

Toluca FC Toluca es uno de los candidatos a llevarse el título de la Leagues Cup 2025, pues es el actual monarca de la Liga BBVA MX

2. Tigres

El conjunto de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) sacó la casta por la Liga BBVA MX y se clasificó a Cuartos de Final. Actualmente el equipo felino vive un gran momento futbolístico, al ubicarse en el tercer lugar del Apertura 2025. El valor de su plantilla es de 70.9 millones de euros (más de 1.5 mil millones de pesos). Su jugador más caro es su flamante refuerzo Ángel Correa con un precio de 10 millones de euros.

3. Pachuca

Pachuca es otro de los equipos que buscará el título de la Leagues Cup con una plantilla que se armó para el Mundial de Clubes 2025, torneo en el que fracasó. Actualmente el equipo tiene un precio de 56.8 millones de euros (más de 1.2 mil millones de pesos). Su jugador estrella es Oussama Idrisi, con un valor de 7 millones de euros (151.5 millones de pesos).

4. Puebla

Ante todo pronóstico Puebla clasificó a los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025, pese a que su plantilla tiene un valor menor a los otros equipos, ya que está tasada en 20.4 millones de euros (441.5 millones de pesos). El jugador que tiene mayor valor en el mercado es el defensa Nicolás Díaz con 1.8 millones de euros (casi 39 millones de pesos).

El precio de las plantillas de la MLS en la Leagues Cup 2025

5. Seattle Sounders

El equipo de Washington fue el mejor de la Leagues Cup 2025 al ganar todos sus partidos, incluso le propinó 7 goles a Cruz Azul. Por ello, es uno de los candidatos a ganar el título y porque cuentan con una gran plantilla, valuada en 51.7 millones de euros (1.1 mil millones de pesos). Su jugador referente es Obed Vargas con un precio de 6 millones de euros (casi 130 millones de pesos).

6. Inter Miami

El conjunto de Florida es el que tiene mayor valor en el mercado que todas, pues cuenta con futbolistas de talla mundial como Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets y el recién contratado Rodrigo De Paul. La plantilla tiene un precio de 89.6 millones de euros (casi 2 mil millones de pesos). Su jugador mejor tasado es el argentino De Paul con 25 millones de euros (541.4 millones de pesos).

Inter Miami es la plantilla más cara de los 8 equipos que avanzaron a los cuartos de final de la Leagues Cup 2025

7. Galaxy

Los Ángeles Galaxy clasificaron a los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025, pese a que en la MLS marchan en último lugar de la Conferencia Oeste. El valor de su plantilla es de 62.2 millones de euros (1.3 mil millones de pesos). Su mejor jugador es Gabriel Pec con un precio de 10 millones de euros.

8. Orlando City

Orlando City fue el último equipo de la MLS que consiguió su boleto a la fase de eliminación de la Leagues Cup. Su valor en el mercado es inferior a la de los otros equipos estadounidenses, pues cuesta 43.1 millones de euros (más de 933 millones de pesos). Según Transfermarkt el jugador que tiene un mayor precio es Marco Pasalic con 5 millones de euros (más de 108 millones de pesos).