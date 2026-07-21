Alineaciones confirmadas del Cruz Azul vs Puebla, partido de la jornada 2 de la Liga BBVA MX

El Cruz Azul vuelve a presentarse frente a su afición este martes 21 de julio, cuando reciba al Puebla en el Estadio Banorte para abrir la actividad de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Después de un estreno lleno de emociones, el vigente campeón buscará sumar una nueva victoria antes de afrontar uno de los compromisos más importantes del semestre.

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La Máquina llega con el ánimo por las nubes tras protagonizar una espectacular remontada frente al Atlético de San Luis. El conjunto celeste recibió una desventaja de dos goles apenas en el arranque del segundo tiempo, pero reaccionó en la segunda mitad y terminó imponiéndose 3-2, resultado que le permitió iniciar con tres puntos la defensa de su campeonato.

Del otro lado estará un Puebla que también comenzó el torneo con el pie derecho. La Franja derrotó 1-0 a FC Juárez como visitante gracias a una tempranera anotación de Ignacio Maestro Puch y ahora intentará mantener el invicto frente a uno de los candidatos al título.

Además de los tres puntos, ambos equipos saben que este partido tiene un ingrediente especial. Cruz Azul adelantó su compromiso de la segunda fecha debido a que el próximo fin de semana disputará el Campeón de Campeones frente a Toluca, por lo que Nicolás Larcamón buscará administrar de la mejor manera a su plantel sin perder competitividad.

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Domina Cruz Azul históricamente al Puebla

En los antecedentes recientes, el dominio cementero ha sido evidente. Cruz Azul ha ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos ante Puebla, incluida la victoria por 1-0 en el Clausura 2026 y el contundente 3-0 conseguido en el Apertura 2025, resultados que lo colocan como favorito para quedarse nuevamente con las tres unidades.

Alineaciones confirmadas Cruz Azul vs Puebla

Cruz Azul

Portero: Kevin Mier

Defensas: Omar Campos, Gonzalo Piovi, Willer Ditta

Mediocampistas: Jeremy Márquez, Erik Lira, Agustín Palavecino, Carlos Rotondi, Carlos Rodríguez

Delanteros: José Paradela y Christian Ebere

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Puebla

Portero: Ricardo Gutiérrez

Defensas: Fernando Monárrez, Juan Pablo Vargas, Facundo Almada, Alonso Ramírez

Mediocampistas: Ángel Leyva, Emiliano Gómez, Alejandro Organista

Delanteros: Ignacio Maestro, Alberto Herrera y Kevin Velasco

