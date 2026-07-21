Contra quién juega Cruz Azul después del partido vs Puebla de la Jornada 2 del Apertura 2026

Cruz Azul viene de ganar en su partido debut como vigente campeón al derrotar como visitante a Atlético de San Luis en la primera jornada del Apertura 2026. Con los 3 puntos en la bolsa, el club celeste se enfrentará este martes a Puebla, duelo correspondiente a la fecha 2. Pero después de ello tendrá un encuentro de suma importancia que involucra un título.

La Máquina se medirá este sábado 25 de julio ante Toluca, que viene de ganarle a Chivas en el Akron, para definir al Campeón de Campeones 2026. Dicho encuentro se realiza entre los 2 últimos ganadores del año en el futbol mexicano, como lo fueron estas grandes instituciones.

La Máquina se medirá este sábado 25 de julio ante Toluca para definir al Campeón de Campeones 2026.|Club de Futbol Cruz Azul

El partido entre la Máquina y los Diablos Rojos está programado a las 11:30 de la mañana (hora centro de México) en el Estadio Nemesio Diez. Es por ello que ambos clubes disputarán la jornada 2 a media semana.

TE PUEDE INTERESAR:



El partido de Cruz Azul para la fecha 3

Después de disputar el partido del Campeón de Campeones 2026, el conjunto de la Noria deberá enfocarse en la Liga BBVA MX, ya que para la jornada 3 recibirá al Atlante, equipo que está ávido de triunfos en el torneo que marca su regreso a la Primera División.

El calendario del conjunto celeste es complicado, ya que la segunda semana de agosto tendrá que cortar el Apertura 2026 para disputar la Leagues Cup de este año, torneo en el que se enfrentará a Philadelphia, New York City y Chicago Fire, en busca de volver a ganar dicha justa como lo hizo en 2019.

Arranque ganador del campeón

La Máquina arrancó con el pie derecho el Apertura 2026 al darle la voltereta y derrotar a Atlético de San Luis en calidad de visitante. El conjunto celeste iba abajo en el marcador 2-0, hasta que aparecieron Gabriel Fernández y Jeremy Márquez para ganar sus primeros 3 puntos.