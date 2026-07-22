Alineaciones confirmadas del Toluca vs Pumas, partido de la jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

El Estadio Nemesio Diez (La Bombonera) se alza como el escenario donde los Diablos Rojos del Toluca reciben a los Pumas de la UNAM en punto de las 21:05 horas (tiempo del centro de México) para enfrentar la Jornada 2 de la Liga MX.

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Alineaciones Oficiales del partido entre Toluca y Pumas:

TOLUCA:



Hugo González — #1 (Portero) Diego Barbosa — #2 (Defensa) Bruno Mendez — #4 (Defensa) Luan Garcia — #13 (Defensa) Brian García — #17 (Defensa) Víctor Guzmán — #7 (Medio) Jesús Angulo — #10 (Medio Ofensivo) Fernando Arce — #24 (Medio) Jorge Díaz — #29 (Medio) Ernesto Vega — #9 (Delantero) Helio Nunes — #11 (Delantero)

Pumas:

Keylor Navas — #1 (Portero) Pablo Bennevendo — #2 (Defensa Lateral) Rubén Duarte — #5 (Defensa Central) Nathanael Ananias — #6 (Defensa Central) Alvaro Angulo — #77 (Defensa Lateral) Rodrigo López — #7 (Medio Ofensivo) Víctor Arteaga — #18 (Medio Ofensivo) Carlos Antuna — #21 (Medio Ofensivo) Pedro Vite — #45 (Medio Ofensivo) Olavio Vieira Dos Santos Junior — #23 (Delantero) Robert Morales — #31 (Delantero)

¿Cómo llegan los equipos?