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Alineaciones confirmadas del Toluca vs Pumas, partido de la jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Jesús Gallardo fue tendencia por algo icónico y que no tiene nada que ver con Toluca

Escrito por: Amaury Torres - DR

El Estadio Nemesio Diez (La Bombonera) se alza como el escenario donde los Diablos Rojos del Toluca reciben a los Pumas de la UNAM en punto de las 21:05 horas (tiempo del centro de México) para enfrentar la Jornada 2 de la Liga MX.

Te invitamos a leer: Toluca vs Pumas EN VIVO y GRATIS | ver resultado de transmisión por TV Azteca HOY martes 21 de julio, partido de la jornada 2 del Apertura 2026 de Keylor Navas vs Alexis Vega; marcador online en directo

Alineaciones Oficiales del partido entre Toluca y Pumas:

TOLUCA:

  1. Hugo González — #1 (Portero)
  2. Diego Barbosa — #2 (Defensa)
  3. Bruno Mendez — #4 (Defensa)
  4. Luan Garcia — #13 (Defensa)
  5. Brian García — #17 (Defensa)
  6. Víctor Guzmán — #7 (Medio)
  7. Jesús Angulo — #10 (Medio Ofensivo)
  8. Fernando Arce — #24 (Medio)
  9. Jorge Díaz — #29 (Medio)
  10. Ernesto Vega — #9 (Delantero)
  11. Helio Nunes — #11 (Delantero)

Pumas:

  1. Keylor Navas — #1 (Portero)
  2. Pablo Bennevendo — #2 (Defensa Lateral)
  3. Rubén Duarte — #5 (Defensa Central)
  4. Nathanael Ananias — #6 (Defensa Central)
  5. Alvaro Angulo — #77 (Defensa Lateral)
  6. Rodrigo López — #7 (Medio Ofensivo)
  7. Víctor Arteaga — #18 (Medio Ofensivo)
  8. Carlos Antuna — #21 (Medio Ofensivo)
  9. Pedro Vite — #45 (Medio Ofensivo)
  10. Olavio Vieira Dos Santos Junior — #23 (Delantero)
  11. Robert Morales — #31 (Delantero)

¿Cómo llegan los equipos?

  • Toluca: El cuadro escarlata llega con el ánimo a tope tras arrancar el certamen con una sólida victoria de visitante (0-2) frente a Chivas en el Estadio Akron. Los dirigidos por Antonio Mohamed buscan afianzar su funcionamiento en casa, hacer pesar la altura y mantenerse en la parte alta de la clasificación general desde este arranque de torneo.
  • Pumas: La escuadra universitaria dirigida por Esteban Solari atraviesa un panorama completamente opuesto. Los del Pedregal sufrieron un tropiezo doloroso en Ciudad Universitaria al caer 0-3 ante Pachuca en la primera jornada, por lo que llegan a El Infierno con la urgencia imperiosa de sumar sus primeras unidades y corregir los errores defensivos que los dejaron en el fondo de la tabla.
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