Alineaciones confirmadas del Toluca vs Pumas, partido de la jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX
El Estadio Nemesio Diez (La Bombonera) se alza como el escenario donde los Diablos Rojos del Toluca reciben a los Pumas de la UNAM en punto de las 21:05 horas (tiempo del centro de México) para enfrentar la Jornada 2 de la Liga MX.
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Alineaciones Oficiales del partido entre Toluca y Pumas:
TOLUCA:
- Hugo González — #1 (Portero)
- Diego Barbosa — #2 (Defensa)
- Bruno Mendez — #4 (Defensa)
- Luan Garcia — #13 (Defensa)
- Brian García — #17 (Defensa)
- Víctor Guzmán — #7 (Medio)
- Jesús Angulo — #10 (Medio Ofensivo)
- Fernando Arce — #24 (Medio)
- Jorge Díaz — #29 (Medio)
- Ernesto Vega — #9 (Delantero)
- Helio Nunes — #11 (Delantero)
Pumas:
- Keylor Navas — #1 (Portero)
- Pablo Bennevendo — #2 (Defensa Lateral)
- Rubén Duarte — #5 (Defensa Central)
- Nathanael Ananias — #6 (Defensa Central)
- Alvaro Angulo — #77 (Defensa Lateral)
- Rodrigo López — #7 (Medio Ofensivo)
- Víctor Arteaga — #18 (Medio Ofensivo)
- Carlos Antuna — #21 (Medio Ofensivo)
- Pedro Vite — #45 (Medio Ofensivo)
- Olavio Vieira Dos Santos Junior — #23 (Delantero)
- Robert Morales — #31 (Delantero)
¿Cómo llegan los equipos?
- Toluca: El cuadro escarlata llega con el ánimo a tope tras arrancar el certamen con una sólida victoria de visitante (0-2) frente a Chivas en el Estadio Akron. Los dirigidos por Antonio Mohamed buscan afianzar su funcionamiento en casa, hacer pesar la altura y mantenerse en la parte alta de la clasificación general desde este arranque de torneo.
- Pumas: La escuadra universitaria dirigida por Esteban Solari atraviesa un panorama completamente opuesto. Los del Pedregal sufrieron un tropiezo doloroso en Ciudad Universitaria al caer 0-3 ante Pachuca en la primera jornada, por lo que llegan a El Infierno con la urgencia imperiosa de sumar sus primeras unidades y corregir los errores defensivos que los dejaron en el fondo de la tabla.