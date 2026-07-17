Alineaciones OFICIALES del Xolos de Tijuana vs Tigres, partido de la jornada 1 del Apertura 2026
Estas son las alineaciones del duelo entre Xolos de Tijuana y Tigres con el que darán inicio al Apertura 2026 desde el Estadio Caliente en Baja California
Xolos de Tijuana y Tigres comenzarán su participación en el Apertura 2026 con un duelo en la Jornada 1. Los fronterizos y los universitarios se enfrentarán esta noche del 16 de julio en el Estadio Caliente con el objetivo de sentar las bases para un buen desempeño en el torneo y estas son las alineaciones de ambos equipos para este compromiso.
El club de Tijuana, bajo la gestión de Sebastían Abreu, tratará de alcanzar la liguilla. Sin embargo, le darán un descanso a Gil Mora luego de su actividad en la Copa Mundial de la FIFA con la Selección Mexicana. Por ahora, el encargado de organizar el mediocampo será Yeudiel Padilla.
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Los Tigres de Guido Pizarro anhelan competir en el futbol mexicano, pero a no contar con una de las mejores plantillas de la liga. El equipo mandará un ataque liderado por Rodrigo Aguirre como nueve nominal bajo las órdenes de “El Conde”. Además, tendrá como revulsivos a cuatro jugadores jóvenes en la figura de Diego Sánchez, Marcelo Salinas, Isac Galván y Antonio de María y Campos.
Alineaciones oficiales de Xolos vs Tigres
|Jugador
|Posición
|Número
|José Rodríguez
|Portero
|2
|Rafael Fernández
|Defensa
|3
|Jackson Porozo
|Defensa
|12
|Pablo Ortíez
|Defensa
|33
|Ignacio Rivero
|Defensa
|15
|Jesús Gómez
|Mediocampista
|6
|Iván Tona
|Mediocampista
|8
|Ramiro Árciga
|Mediocampista
|17
|Jonathan Padilla
|Mediocampista
|31
|Adonis Preciado
|Delantero
|7
|Diego Abreu
|Delantero
|19
Alineaciones oficiales de Tigres vs Xolos
|Jugador
|Posición
|Número
|Nahuel Guzmán
|Portero
|1
|Joaquim Pereira
|Defensa
|28
|Vladimir Loroña
|Defensa
|32
|César Araujo
|Defensa
|5
|Jesús Garza
|Defensa
|14
|Fernando Gorriarán
|Mediocampista
|8
|Rómulo
|Mediocampista
|23
|Juan Brunetta
|Mediocampista
|11
|Diego Lainez
|Delantero
|16
|Rodrigo Aguirre
|Delantero
|17
|Ozziel Herrera
|Delantero
|77
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