Alineaciones OFICIALES del Xolos de Tijuana vs Tigres, partido de la jornada 1 del Apertura 2026

Xolos de Tijuana y Tigres comenzarán su participación en el Apertura 2026 con un duelo en la Jornada 1. Los fronterizos y los universitarios se enfrentarán esta noche del 16 de julio en el Estadio Caliente con el objetivo de sentar las bases para un buen desempeño en el torneo y estas son las alineaciones de ambos equipos para este compromiso.

El club de Tijuana, bajo la gestión de Sebastían Abreu, tratará de alcanzar la liguilla. Sin embargo, le darán un descanso a Gil Mora luego de su actividad en la Copa Mundial de la FIFA con la Selección Mexicana. Por ahora, el encargado de organizar el mediocampo será Yeudiel Padilla.

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Los Tigres de Guido Pizarro anhelan competir en el futbol mexicano, pero a no contar con una de las mejores plantillas de la liga. El equipo mandará un ataque liderado por Rodrigo Aguirre como nueve nominal bajo las órdenes de “El Conde”. Además, tendrá como revulsivos a cuatro jugadores jóvenes en la figura de Diego Sánchez, Marcelo Salinas, Isac Galván y Antonio de María y Campos.

Alineaciones oficiales de Xolos vs Tigres

Jugador Posición Número José Rodríguez Portero 2 Rafael Fernández Defensa 3 Jackson Porozo Defensa 12 Pablo Ortíez Defensa 33 Ignacio Rivero Defensa 15 Jesús Gómez Mediocampista 6 Iván Tona Mediocampista 8 Ramiro Árciga Mediocampista 17 Jonathan Padilla Mediocampista 31 Adonis Preciado Delantero 7 Diego Abreu Delantero 19

Alineaciones oficiales de Tigres vs Xolos

Jugador Posición Número Nahuel Guzmán Portero 1 Joaquim Pereira Defensa 28 Vladimir Loroña Defensa 32 César Araujo Defensa 5 Jesús Garza Defensa 14 Fernando Gorriarán Mediocampista 8 Rómulo Mediocampista 23 Juan Brunetta Mediocampista 11 Diego Lainez Delantero 16 Rodrigo Aguirre Delantero 17 Ozziel Herrera Delantero 77

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