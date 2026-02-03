¿Cuándo y contra quién podría ser el debut de Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana?

Álvaro Fidalgo podría protagonizar su esperado debut con la Selección Mexicana el 28 de marzo de 2026, en el amistoso contra su similar de Portugal que marcará la reapertura del Estadio Azteca (ahora renombrado como Estadio Banorte y Mexico City Stadium), siempre y cuando Javier Aguirre lo incluya en la convocatoria para esa Fecha FIFA. El encuentro, el cual es considerado uno de los ensayos de mayor nivel rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 se ha programado como un partido de alto perfil y servirá para medir piezas claves del equipo nacional.

La posibilidad del debut de Fidalgo toma fuerza por varias razones; el mediocampista ha dejado la puerta abierta públicamente para defender los colores mexicanos y ha mostrado disposición para integrarse al proyecto que dirige Aguirre; además, voces del entorno americanista han señalado que su elegibilidad y voluntad de jugar por México están avanzadas. Ese contexto ha alimentado los rumores sobre una convocatoria para la Fecha FIFA de marzo.

¿Qué le puede aportar Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana?

Desde el punto de vista futbolístico, Fidalgo aportaría creatividad en el medio campo, manejo de balón y capacidad para generar juego entre líneas, características que el cuerpo técnico podría necesitar frente a un rival de la talla de Portugal, cuyo bloque defensivo y recursos ofensivos representan una prueba exigente. Si Aguirre lo convoca, la decisión táctica pasará por evaluar su química con el resto del mediocampo y su adaptación a un once que busca equilibrio entre contención y generación.

¿En qué estadio sería el posible debut de Álvaro Fidalgo?

La incorporación de Fidalgo también tendría un componente simbólico, debutar en la reapertura del Azteca ante una selección europea de primer nivel consolidaría su imagen ante la afición y podría influir en la discusión sobre plazas definitivas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. No obstante, la convocatoria no está garantizada; el timonel debe cerrar una lista limitada y valorar alternativas con experiencia internacional.

