América busca estos 3 fichajes desde Europa; son petición de Guillermo Almada

El Club América está consciente que el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX es el momento idóneo para recuperar la jerarquía perdida en el último año, mismo en donde estuvo lejos de obtener el título gracias al nivel mostrado por otras escuadras como Toluca y Cruz Azul.

Colectivamente, al América no le alcanza

Tal situación ha obligado a la directiva azulcrema a fraguar una plantilla lo suficientemente poderosa para pelear por el campeonato de la Liga BBVA MX. Ante ello, su nuevo entrenador, Guillermo Almada, habría solicitado el fichaje de estos tres elementos procedentes de Europa.

¿Qué fichajes habría solicitado Almada para el América?

De acuerdo con información del portal América Monumental, Guillermo Almada habría solicitado a la directiva azulcrema el fichaje de Luis Chávez, mediocampista mexicano que formó parte de la última Copa Mundial de la FIFA 2026 y que actualmente forma parte del Dynamo de Moscú.

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La fuente sostiene, además, que Guillermo Almada también habría solicitado dos elementos más que juegan en España. El primero de ellos es Andrés Martín, el jugador más importante que el Racing de Santander tuvo en la última temporada y que vendría para mejorar la plantilla del América.

Finalmente, el último gran refuerzo que Guillermo Almada habría solicitado a la directiva del América es Borja Iglesias, quien se ha consolidado como uno de los atacantes más rentables de la primera división española pero que, sin embargo, ya tiene 33 años de edad.

¿Cuánto dinero tendría que pagar el América por estos tres fichajes?

Los deseos de Guillermo Almada serían por demás excesivos para el conjunto azulcrema, pues citando a la misma fuente el América tendría que desembolsar poco más de 20 millones de dólares considerando que dos de los tres fichajes tienen un costo superior a los 8 millones.