Destapan al entrenador que es odiado en Cruz Azul y está cerca de ser nuevo DT del América

El cierre del torneo no solo mueve la tabla. También empieza a mover los banquillos.

En la Liga MX hay varios proyectos que llegan al límite y, como suele pasar en estas etapas, los nombres empiezan a circular antes de que termine la temporada. Uno de ellos volvió a aparecer en las últimas horas… y no pasó desapercibido en Cruz Azul.

Martín Anselmi vuelve a estar en la conversación. De acuerdo con versiones que han surgido en medios, el argentino es uno de los perfiles que analiza el América ante la posible salida de André Jardine. No es una negociación confirmada, pero sí un rumor que ya empezó a generar ruido.

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Martín Anselmi salió por la puerta de atrás en Cruz Azul

Y es que Anselmi no es un técnico cualquiera para la afición cementera.

Su salida dejó mucha inconformidad en La Noria y, desde entonces, su nombre quedó tachado en el entorno del club. Por eso, verlo vinculado ahora con el América cambia completamente el contexto.

Incluso, este movimiento, podría reavivar el rencor que su salida generó a la afición de La Máquina. No es solo un posible fichaje. Es un tema emcional.

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No es el único club que lo tiene en la mira

El interés no se limita a Coapa. En Monterrey también siguen de cerca su situación. Rayados evalúa cambios tras un semestre complicado y el perfil del argentino encaja dentro de las opciones que manejan.

Es decir, tampoco será sencillo para Las Águilas hacerse con sus servicios, ante tantos pretendientes.

Y es que aunque la temporada no ha terminado, las decisiones ya se están tomando. Varios clubes analizan cambios estructurales y el puesto de entrenador es uno de los primeros en moverse. En ese escenario, nombres como el de Martín Anselmi vuelven a tomar fuerza.

