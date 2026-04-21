Club América se salvó de cometer una infracción que pudo haberle costado muy caro

Mientras que se confirmó los partidos que se perderá Helinho tras el partido entre Club América y Toluca, justamente el conjunto azulcrema se salvó de cometer una infracción que pudo haberle costado muy caro en este Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Pues se confirmó que finalmente sí llegó a los requerimientos que tiene el torneo para no ser multado.

Así como Antonio Mohamed aconsejó a André Jardine por lo ocurrido con América, las Águilas de Coapa se salvaron de tener sanciones por la trifulca en esta última jornada ante los Diablos Rojos y también cumplieron con una exigencia que pide la Liga MX para que no haya sanciones como quita de puntos o multas económicas. Pues América cumplió con la Regla de Menores.

Pato Salas en el América|Crédito: Club América / X

“¡Se suman otros dos equipos que cumplen con la regla de Minutos De Menores! Club América y Toluca FC cumplen y estamos a nada de que todos los equipos completen la barra en verde”, expresaron desde las redes sociales oficiales de la Liga BBVA MX. De esta manera, las Águilas no sufrirán castigos luego de que habían comenzado el año casi sin jóvenes.

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¿Qué es la Regla de Menores, la ya cumplida por Club América?

De acuerdo a lo expresado por el reglamento, en la fase regular de cada torneo, cada club debe acumular al menos 1,170 minutos de participación con jugadores mexicanos formados en México y que tengan 22 años o menos. Deben ser nacidos a partir de 2003. Finalmente Jardine comenzó a darle minutos a los jóvenes y, así, logró cumplir con la Regla de Menores.

|Instagram Isaías Violante / @isaias_vr

Una de las posibles sanciones a las que se enfrentan aquellos equipos que no cumplan con esta regla es la pérdida de tres puntos en la tabla general y de cociente. El América está peleando por meterse en la próxima Concachampions, por lo que sí o sí necesitaba cumplir con esto. Finalmente, lo consiguió y dando dos jornadas de ventaja.

Los jugadores jóvenes de Club América con más minutos en el Clausura 2026

Patricio Salas: 12 partidos, 503 minutos.

12 partidos, 503 minutos. Isaías Violante: 9 partidos, 405 minutos.

9 partidos, 405 minutos. Miguel Vázquez: 4 partidos, 327 minutos.

4 partidos, 327 minutos. Thiago Espinosa: 4 partidos, 85 minutos.