América: Alejandro Zendejas regresaría ante este equipo tras superar su lesión

El torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX comenzó demasiado accidentado para el Club América, institución que, además de no concretar ningún refuerzo hasta ahora, tuvo que despedirse por un tiempo de Alejandro Zendejas, uno de los mejores jugadores que ha tenido en los últimos años.

Colectivamente, al América no le alcanza

Alejandro Zendejas tuvo que pasar por el quirófano para someterse a una operación de limpieza de rodillas, por lo que se mantendrá fuera del plantel durante un periodo de tiempo. Sin embargo, el Club América habría dado pistas respecto a su retorno, el cual sería más pronto de lo esperado.

¿Cuándo regresaría Alejandro Zendejas con el América?

A pesar de que el inicio del Club América en este torneo no ha sido negativo, la realidad es que la afición azulcrema ha comenzado a pedir el nombre de Alejandro Zendejas, pues entienden que este elemento es de los pocos que puede generar cierta magia en el terreno de juego.

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En medio de esta situación, en los últimos días el mediocampista ofensivo mostró detalles de la rehabilitación por la que está pasando en España, esto con miras a regresar al cuadro titular de la mano de un Guillermo Almada que lo espera con ansias para ser diferencial por la banda derecha.

Dicho esto, y si se considera que el tiempo de recuperación de Alejandro Zendejas será de cuatro a siete semanas, entonces el futbolista que representa a los Estados Unidos volvería con el Club América para septiembre del 2026, más precisamente en los juegos ante Tijuana o Cruz Azul.

¿Alejandro Zendejas es el mejor jugador del América en la actualidad?

Si bien esta pregunta tiene tintes subjetivos, la realidad es que Alejandro Zendejas se ha convertido en un elemento muy valioso desde el tricampeonato azulcrema, por lo que este es, junto a Israel Reyes y Henry Martín, los jugadores más relevantes del club en la actualidad.