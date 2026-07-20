América lo “confirma”, Alejandro Zendejas estará de vuelta en esta fecha para enfrentar a este club

El martes pasado el Club América sorprendió a propios y extraños luego de un comunicado lanzado en sus redes sociales, mismo en el que explicaba que su jugador, Alejandro Zendejas, se perdería la primera parte del torneo Apertura 2026 luego de pasar por el quirófano.

Colectivamente, al América no le alcanza

En el mensaje, el Club América menciona que su jugador fue intervenido para realizar una limpieza en la rodilla, situación que provocó que el jugador se perdiera el primer duelo de la temporada frente al Querétaro. Ahora, ha surgido más información respecto a su proceso de rehabilitación.

¿Cuándo estará listo Alejandro Zendejas para volver al América?

Lo primero a tener en cuenta es que el informe detalla que el jugador regresará a las canchas una vez terminado su proceso de rehabilitación; sin embargo, no revela exactamente la fecha de su retorno, por lo que este se daría de acuerdo a la forma en cómo su rodilla responde a esta limpieza.

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Dicho lo anterior, el portal Vamos América menciona lo más probable es que Alejandro Zendejas se pierda todo el mes de julio con el conjunto azulcrema, así como las primeras semanas del siguiente mes a fin de tener todo list para su retorno sin ningún tipo de molestia.

¿Qué sugiere esto? Lo más probable es que Alejandro Zendejas vuelva a las canchas la última semana de agosto o la primera semana de septiembre, motivo por el cual podría hacer su retorno con el Club América cuando la escuadra se mida a Puebla o, bien, los Xolos de Tijuana.

¿Cuáles son los números de Alejandro Zendejas en el América?

Después del paso que tuvo por equipos como Necaxa y Chivas, Alejandro Zendejas fue fichado por el Club América en enero del 2022, por lo que ya tiene más de cuatro años en Coapa. En este tiempo, además de obtener el tricampeonato, el mexicano acumula 54 anotaciones y 33 pases a gol en 191 duelos disputados.