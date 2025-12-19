América Femenil hizo el fichaje más caro de la historia en este país y toda la afición en enloqueció

Por un lado, en el plano varonil, en todo el Club América se produjo la ilusión por Raúl Jiménez y su frase que lo acerca de nuevo a la institución de Coapa. Mientras tanto, en la rama femenil se hizo el fichaje más caro de la historia en México y toda la afición enloqueció por los números que circularon y por las expectativas de cara al Clausura 2026.

Mientras que Víctor Dávila es el jugador que al que el América parece querer decirle adiós pero vale una millonada , en cuanto a los refuerzos hubo más novedades en el plano de las damas de cara al próximo torneo de la Liga BBVA MX femenil. Resulta que los reportes indican que las Águilas femenil ficharon a Isa Haas desde el Cruzeiro de Brasil.

Una venta récord para la Liga BBVA MX y para el continente

De acuerdo a los distintos reportes, la llegada de la defensa Isa Haas, de 24 años, al América de México se dio por 600 mil dólares, aproximadamente. Son cerca de 3.5 millones de reales brasileños. De este modo, se convierte en la compra más cara del futbol mexicano, superando la de Priscila Da Silva (470,000 dólares aproximadamente).

Además, desde Brasil informan que este acuerdo de 600,000 dólares significa la segunda mayor venta en la historia del futbol femenil en Brasil. De hecho, sólo quedó detrás de Amanda Gutierres, que fue vendida por Palmeiras a Boston Legacy-USA por 1.1 millón de dólares, una cifra que parece muy difícil de superar en el corto plazo.

Sin dudas se trata de una transferencia impresionante para la historia de la Liga MX femenil, por lo que la defensa intentará dar todo de sí de cara al Clausura 2026 y hacer valer el dinero invertido por las Águilas de Coapa.

¿Qué dijo Isa Haas antes de llegar al Club América?

“Creo que es un proceso natural, que enriquece mi carrera, mi vida. Obviamente, hay nuevos retos, un nuevo momento”, sostuvo la defensa. Además, Isa Haas sostuvo que estaba prácticamente todo hablado y todo entendido. Si bien no confirmó el traspaso, dio a entender que estaba cerrado.

