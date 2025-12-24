América Femenil logró un récord que NADIE pudo conseguir y los azulcremas mueren de orgullo

El Club América femenil no pudo ser campeón de la Liga BBVA MX en dicha categoría, pues Tigres le quitó el título de las manos. Si bien todo parecía indicar que las Águilas se quedarían sin premio en este 2025, un reciente informe dibujó sonrisas en los aficionados azulcremas, demostrando que el futbol femenino sigue creciendo y, sobre todo, la rama femenil del conjunto de Ciudad de México.

América femenil fue el equipo más visto durante el 2025

Según los datos compartidos por la liga, el América femenil fue el equipo que más miradas acaparó durante el Apertura 2025. La información dice que el reciente torneo tuvo un aumento considerable en los índices de audiencia y los de Coapa fueron el equipo con mayor protagonismo en los cinco encuentros más vistos del año.

América femenil fue el equipo más visto del Apertura 2025|Crédito: @AmericaFemenil / X

El primer puesto se lo quedó el Clásico Nacional, que se jugó durante la fase regular del torneo, con una audiencia de 1,26 millones de personas entre todas las plataformas. El podio lo completan los dos juegos de la final (ida y vuelta), donde las americanistas fueron protagonistas, con 1,17 millones y 1,09 millones de vistas, respectivamente.

El cuarto lugar lo ocupa el partido de ida de cuartos de final entre Rayadas de Monterrey y el América, con 712 mil visualizaciones, mientras que el top 5 lo cerró la semifinal de vuelta, en una nueva edición del Clásico Nacional frente a Chivas, con 695 mil vistas. Sin lugar a dudas, las Águilas fueron el equipo que más miradas se llevó durante el Apertura 2025.

La Liga BBVA MX femenil aumentó su audiencia en el Apertura 2025

Según reportes, la audiencia en los estadios aumentó en 446 mil personas más en comparación al Clausura 2025, con un promedio de 2,671 aficionados por juego. Este número es superior al promedio de asistentes en ligas internacional de renombre, como puede ser el caso de la Liga F (Primera División femenil de España).

En cuanto a la audiencia total, lo registrado fue de 25.4 millones, lo que significa un incremento de más del 105 por ciento. Como si fuese poco, en promedio hubo 469 mil personas siguieron la Liga BBVA MX Femenil en sus distintas plataformas cada jornada. Esto quiere decir que el aumento fue de más del 125 por ciento, según los datos de la propia liga.