América se prepara con todo para ir por Chivas: quitará de titular a este crack que valía 8 millones

El Club América se está preparando para afrontar la octava jornada del Apertura 2025 donde deberá enfrentar a Chivas en el Clásico Nacional. Mientras Gabriel Milito ya tendría a 5 jugadores descartados para este partido , André Jardine estaría analizando quitar a un futbolista que es habitual titular y que supo tener un valor de mercado de 8 millones de euros: Jonathan dos Santos.

El mediocampista se ausentó a las prácticas del día martes para llevar a cabo una revisión de rutina. Sin embargo, distintos reportes locales afirman que el jugador tuvo que ser trasladado debido a que consideraron que se necesitaban elementos más especializados para tener bien evaluado a Dos Santos. Por otro lado, Jardine tiene una estrategia lista para no recibir muchos goles durante el Apertura 2025 .

Club América / X Jonathan dos Santos no sería titular con el América frente a Chivas

Hasta el momento, Dos Santos no se perdería el Clásico Nacional ante Chivas, aunque será evaluado con el correr de la semana. Cabe destacar que América recibirá al Guadalajara este próximo sábado 13 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes, por lo que el mediocampista con pasado en el FC Barcelona tiene aún varios días para llegar a punto al clásico.

El precio de Jonathan dos Santos en el América hoy

Si bien es cierto que el centrocampista supo tener un precio de 8 millones cuando aún jugaba para el Villarreal de España en 2017, su valor de mercado ha decrecido considerablemente en el presente. Según Transfermarkt, sitio especializado en valores de mercado y transferencias, Dos Santos está tasado en apenas 500 mil euros. El factor de la edad juega un papel importante, pues tiene 35 años y un valor de reventa prácticamente nulo.

La sensible baja que tendrá el América frente a Chivas

Si bien Jonathan dos Santos aún tiene posibilidades de ser titular frente al Rebaño, quien no podrá sumar minutos es Henry Martin. El experimentado delantero del América regresó a la actividad y sumó minutos en el partido amistoso ante el DC United. Sin embargo, sigue en recuperación de la tendinitis que sufrió hace varios meses, así como de otras molestias físicas que ha padecido recientemente. Esto significa que no estará ante Chivas.