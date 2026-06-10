Lo quiso Cruz Azul y ahora Guillermo Almada lo convertiría en el fichaje bomba del América

La era de Guillermo Almada en el Club América apenas comienza, pero en Coapa ya empiezan a sonar nombres importantes para reforzar una plantilla que buscará mantenerse como protagonista tanto en la Liga MX como en los torneos internacionales.

Y entre todos los rumores de mercado, uno destaca por encima del resto. Se trata de Nelson Deossa, mediocampista colombiano que actualmente milita en el Real Betis y que en el pasado también fue uno de los futbolistas que despertó el interés de Cruz Azul.

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De acuerdo con distintos reportes, el conjunto azulcrema ya habría comenzado movimientos para explorar la posibilidad de incorporar al cafetero, considerado uno de los jugadores más interesantes de su posición gracias a su potencia física, llegada al área y capacidad para romper líneas.

Betis rechazó una oferta de 15 millones de euros por Deossa|Crédito: Real Betis / X

Guillermo Almada tendría un objetivo claro para reforzar al América

La directiva americanista reaccionó con rapidez tras la salida de André Jardine y apostó por Guillermo Almada para liderar un nuevo proyecto deportivo.

Ahora, el estratega uruguayo buscaría imprimir su sello desde el mercado de fichajes y uno de los nombres que más le atraen sería precisamente el de Nelson Deossa.

Y es que según distintas fuentes, América ya habría tenido acercamientos con el entorno del jugador y con el club español para conocer las condiciones de una posible negociación.

Sin embargo, el movimiento no sería sencillo. El valor del colombiano rondaría los 10 millones de dólares, una cifra considerable incluso para uno de los equipos con mayor poder económico del futbol mexicano.

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Cruz Azul también lo buscó, pero no logró concretar el fichaje

La historia tiene un ingrediente adicional que seguramente llamará la atención de los aficionados. Antes de aparecer en el radar del América, Nelson Deossa fue uno de los jugadores analizados por Cruz Azul.

La directiva celeste sostuvo acercamientos con el entorno del futbolista, pero el costo de la operación terminó alejando cualquier posibilidad de acuerdo. Finalmente, La Máquina optó por otras alternativas para fortalecer su plantel.

Ahora el panorama podría ser distinto para el América, aunque no será el único interesado. Desde Argentina aseguran que River Plate también sigue de cerca la situación del colombiano.