Guillermo Almada llega al Club América: estos son sus registros en la Liga BBVA MX

Tan pronto como se hizo oficial la llegada de Guillermo Almada al banquillo del Club América, muchos fanáticos comenzaron a preguntarse qué tan bueno es este estratega uruguayo. El DT de 56 años lleva muchos años dirigiendo en Sudamérica, en México y también tuvo un breve paso por Europa. Sus estadísticas en la Liga BBVA MX son positivas en muchos sentidos.

Mientras se habla de que André Jardine podría dirigir a Chivas en un futuro, también se dio a conocer que Almada es el DT de América oficialmente. Antes de llegar a las Águilas de Coapa, el timonel nacido en Montevideo ya había dirigido en la Liga BBVA MX, precisamente en Santos Laguna y en Pachuca. Tuvo buenos resultados en ambos equipos, con títulos en el último.

Guillermo Almada|MexSport

Las estadísticas completas de Guillermo Almada como director técnico de la Liga BBVA MX

Santos Laguna

De abril de 2019 a noviembre de 2021

105 partidos dirigidos

46 victorias

29 empates

30 derrotas

Subcampeón Guardianes 2021

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Pachuca

De diciembre de 2021 a abril de 2025

154 partidos dirigidos

73 victorias

34 empates

47 derrotas

4 títulos: Liga MX Apertura 2022; Liga de Campeones de la Concacaf 2024, Derbi de las Américas 2024, Copa Challenger 2024.





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¿Qué se sabe sobre la actualidad de Guillermo Almada antes de llegar al Club América?

Al margen de que ha tenido grandes resultados dirigiendo en México, lo cierto es que las cosas no siempre le salieron bien al DT uruguayo. Pues Guillermo Almada viene de tener muy malos resultados como director técnico del Real Oviedo de España, club al que no pudo salvar de descender a la segunda categoría en La Liga.

Con el conjunto de Asturias, Almada dirigió 22 partidos entre diciembre de 2025 y junio de 2026. Con el uruguayo como entrenador, el Real Oviedo ganó apenas 4 partidos, tuvo 7 empates y perdió en 11 ocasiones. A raíz de esto, su equipo descendió a segunda división, siendo el peor ubicado en la tabla de posiciones.

Seguramente con el América, el DT uruguayo intentará revertir ese último mal resultado y volver al camino de las victorias y de los títulos como ya hizo en el pasado en México.