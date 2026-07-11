HORA EXACTA para ver el América vs LA Galaxy, segundo partido amistoso de las Águilas previo al Apertura 2026

El Club América continúa afinando detalles antes de su presentación en el Torneo Apertura 2026 y este sábado sostendrá su segundo compromiso amistoso de la pretemporada cuando visite al LA Galaxy, uno de los equipos más importantes de la Major League Soccer.

Después de conquistar el Campeón de Campeones y comenzar la preparación para el nuevo semestre, las Águilas aprovecharán este compromiso para seguir sumando minutos de competencia y evaluar el funcionamiento del plantel antes del arranque oficial de la Liga MX.

El encuentro también servirá para medir el nivel del conjunto azulcrema frente a un rival que ya se encuentra en plena actividad dentro de la MLS y que buscará hacerse fuerte como local en Carson, California.

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América busca seguir tomando ritmo antes del Apertura 2026

Los dirigidos por Guillermo Almada llegan con buenas sensaciones tras sus primeros encuentros de preparación. El cuerpo técnico ha aprovechado estos partidos para darle actividad a prácticamente todo el plantel, mientras algunos de sus futbolistas continúan incorporándose después del verano.

Del otro lado estará un LA Galaxy que ha tenido una campaña irregular en la MLS, aunque mantiene una plantilla con experiencia y acostumbrada a competir en partidos de alta exigencia. El conjunto angelino intentará aprovechar que se encuentra en plena temporada para imponer condiciones frente al campeón del futbol mexicano.

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¿A qué hora y dónde ver el América vs LA Galaxy?

El partido amistoso entre América y LA Galaxy se disputará este sábado 11 de julio en el Dignity Health Sports Park, ubicado en Carson, California. El silbatazo inicial está programado para las 8:30 de la noche, tiempo del centro de México.

Para América será una oportunidad importante de continuar ajustando su funcionamiento colectivo antes del inicio del campeonato, mientras que el Galaxy buscará aprovechar su condición de local para quedarse con la victoria.