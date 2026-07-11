Llegó como estrella al América, pero salió tras un torneo y sin anotar; este es su presente

El Club América ha tenido la fortuna de contar con futbolistas que se han vuelto históricos para la institución gracias al nivel que mostraron en el campo, así como por el impacto positivo que resultaron con sus goles, asistencias, liderazgo y participación en el terreno de juego.

Colectivamente, al América no le alcanza

Sin embargo, América también ha tenido la desdicha de fichar a jugadores que llegaron con un gran cartel pero que, sin embargo, decepcionaron en el tiempo que formaron parte del club. Y, sin duda, en este aspecto destaca Lucas Castromán, por lo que es interesante conocer su historia.

Lucas Castromán, el jugador que llegó como figura y decepcionó en América

Fue a mediados del 2007 cuando el Club América confirmó la llegada de Lucas Castromán, quien llegaba de Vélez Sársfield y que venía con un cartel por demás interesante, motivo por el cual el conjunto azulcrema no tuvo reparo en pagar 4 millones de dólares por él, según Telediario.

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En aquellos años el América era dirigido por Daniel Brailovsky, por lo que se esperaba que su compatriota sacara lo mejor de él en el campo; sin embargo, no fue así. El argentino solamente permaneció un torneo en México (seis meses) antes de decidir abandonar la primera división azteca.

En este periodo de tiempo, Lucas Castromán únicamente formó parte de 12 compromisos con las Águilas, mismos de los cuales solo en cinco fue titular. Del mismo modo, el argentino no se hizo presente en el marcador, por lo que su salida significó un bálsamo para la afición azulcrema.

¿A qué se dedica actualmente Lucas Castromán?

Lucas Castromán se retiró del futbol en enero del 2011, por lo que suma más de 15 años como exjugador. Ante esta situación, vale decir que el argentino comenzó una etapa como formador de talentos, por lo que ha formado parte de proyectos de capacitación y desarrollo en distintos equipos, sobre todo, del sur del continente.