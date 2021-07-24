Ana Paula Valdés gana The Natchez Golf Classic Champion

La primera ronda del Natchez Golf Classic está en los libros después de un largo día de retrasos y clima. Las horas de inicio tuvieron que retrasarse hasta las doce de la tarde, cuando originalmente estaban programadas para comenzar a las ocho de la mañana.

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Después de los retrasos, el día transcurrió como estaba programado y las jugadoras desempeñaron su primera ronda. Todas las mujeres golfistas pudieron bajar, y las que necesitaban puntos están en la parte superior de la tabla de clasificación después de la primera ejecución.

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Ana Paula Valdés, golfista mexicana tuvo uno de sus mejores días del año en la primera ronda. Valdés entró en la primera ronda después de haber ganado el tiroteo proam a principios de semana.

Valdés tenía buenos pensamientos de cara a la ronda y se notaba. Registrar 8 birdies a un solo bogey para publicar un -7, 65, y mantener una parte del liderato de cara a la segunda ronda.

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Al termino del torneo realizado, hoy podemos decir con toda seguridad que es un gran día para el golf mexicano, IGPM, y las felicitaciones no se pueden hacen esperar.

Ana Paula Valdés ha obtenido su primer triunfo como profesional con un total de 18 bajo par en el torneo Natchez Classic del Women’s All Pro Tour, el primero de muchos.

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Después de cuatro rondas ejecutadas y que como líder saliera a las 8:50 de la mañana, la ganadora del Trofeo Natchez Golf Classic Champion se lleva una bolsa de ocho mil dólares y su pase directo al Campeonato de Hotel de Casino de Bomberos más quinientos puntos para la Carrera a la Etapa II.

Play is underway for round four! Leaders are off at 8:50 AM🏌️‍♀️



What they are playing for:



• Natchez Golf Classic Champion Trophy 🏆

• $8,000 💰

• Exemption into the @ROAD2LPGA Firekeepers Casino Hotel Championship

• 500 points towards the Race to Stage II #WAPT pic.twitter.com/1t9Amf62BV — Women's All Pro Tour (@WAPTGolf) July 23, 2021

Así que, no dudamos que este primer triunfo como golfista profesional sea la gran apertura y gran comienzo en torneos venideros para su carrera en el mundo de golf de la golfista mexicana, Ana Paula Valdés.