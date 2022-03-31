México vence al Salvador y está en el Mundial de Qatar 2022

Al son del cielito lindo la Selección Mexicana fue llenando las maletas rumbo a Qatar 2022, con el ticket comprado y prácticamente arriba del avión, solo faltaban unos detalles, México terminó por concretar el viaje que estaba esperando.

El Estadio Azteca fue la última parada, y la aduana, El Salvador, pero con un par de papeles en forma de gol, Gerardo Martino y compañía obtuveron el pase, ese boleto que estuvo en espera más tiempo del debido, pero que al final se consiguió.

Uriel Antuna comandó el viaje rumbo a Qatar 2022

Con pasaporte en mano, Uriel Antuna fue el primero en meter cosas dentro de la maleta. El atacante de Cruz Azul, aprovechó un rebote en un tiro de esquina, después de un remate de Néstor Araujo, para abrir el marcador en el Coloso de Santa Úrsula, al 17'.

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El mismo Antuna se encargó de provocar la segunda anotación del partido. Como un avión, arrancó desde media cancha en un contragolpe mortal, tras un pase filtrado de Raúl Jiménez, jugada en la que le terminaron cometiendo una falta dentro del área al futbolista de la maquina.

El Lobo Mexicano entregó la visa y todo listo, nos vamos al mundial. Jiménez, con el sello de la casa cobró de forma magistral la pena máxima, para poner el 2-0 en la pizarra, y ahora sí, a cantar el Cielito Lindo.

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Con mariachis sobre la cancha, el Estadio Azteca se volvió en una fiesta. Jugadores, directivos y cuerpo técnico tuvieron una emotiva 'despedida', pues además, por si fuera poco, la Selección Mexicana terminó en segundo lugar del Octagonal Final.

Adiós Gerardo Martino, adiós México, tengan un mundial histórico, nos vemos en Qatar 2022. Que tengan un buen viaje.