Copa Mundial de la FIFA 2026™: Las condiciones que puso Ancelotti a Neymar

Después de meses de incertidumbre, lesiones y dudas alrededor de su futuro con Brasil, Neymar está oficialmente de regreso en la selección nacional y tendrá la posibilidad de disputar su cuarta Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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La convocatoria realizada por Carlo Ancelotti sorprendió al mundo, pero detrás del anuncio existió una historia llena de condiciones, conversaciones sinceras y una nueva realidad para el histórico número 10 de la Canarinha. El delantero de Santos, de 34 años, recibió la noticia tras una reunión clave con el técnico italiano y Rodrigo Caetano, director de selecciones de Brasil.

De acuerdo con información revelada por Globo Esporte, el encuentro se realizó la semana pasada y sirvió para dejar claras las reglas del nuevo ciclo rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ancelotti, quien hasta último momento analizaba si convocarlo o no debido a sus constantes lesiones y falta de continuidad, terminó apostando por la experiencia y calidad del atacante brasileño.

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Carlo Ancelotti le dejó claras las nuevas reglas a Neymar

La charla entre Neymar y el cuerpo técnico brasileño fue directa y sin rodeos. Tanto Ancelotti como la Confederación Brasileña de Futbol decidieron marcar distancia con el trato especial que el futbolista tenía en años anteriores.

Durante la conversación, el entrenador italiano dejó claro que Neymar no será capitán de Brasil y tampoco parte como titular indiscutible dentro de su alineación principal. Además, le explicó las nuevas normas de comportamiento que regirán al grupo y hasta le recomendó disminuir su actividad en redes sociales.

La reacción del exjugador del Barcelona sorprendió positivamente al técnico europeo. Según el reporte, Neymar aceptó las condiciones con una sonrisa y prometió aportar todo lo posible para ayudar al equipo en la Copa del Mundo.

Ese gesto terminó convenciendo aún más a Ancelotti, quien desde el viernes ya consideraba prácticamente segura su convocatoria.

Neymar tendrá una nueva oportunidad

Antes del anuncio oficial, la CBF todavía revisó el estado físico del delantero luego de molestias en la pantorrilla sufridas con Santos. Finalmente, al no detectarse una lesión importante, Brasil decidió incluirlo en la lista final en sustitución de João Pedro.

Tras confirmarse la convocatoria, Ancelotti explicó que Neymar fue elegido por la calidad que todavía puede aportar, sin importar la cantidad de minutos que juegue.

"Cada uno tiene que aportar su propia calidad para ayudar a Brasil a ganar la Copa Mundial de la FIFA™", explicó el estratega italiano.

La selección brasileña se reunirá el próximo 27 de mayo en Granja Comary y disputará amistosos ante Panamá y Egipto antes de debutar en el Mundial frente a Marruecos el 13 de junio en Nueva Jersey.

Para Neymar, esta podría ser la última gran oportunidad de dejar una huella definitiva en la historia de Brasil.

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